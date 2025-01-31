"Питання закрите": президент Панами відкинув можливість обговорити зі США право власності на Панамський канал
Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що не вестиме жодних переговорів зі Сполученими Штатами щодо права власності на Панамський канал напередодні візиту до країни держсекретаря США Марко Рубіо
Про це пише Politico.
"Це неможливо. Я не можу вести переговори, а тим більше відкривати процес переговорів щодо каналу. Це питання закрите. Канал належить Панамі", - зазначив Муліно.
Він сподівається, що майбутній візит держсекретаря США Марко Рубіо дозволить їм зосередитися на спільних інтересах, зокрема, на міграції та боротьбі з наркоторгівлею.
Читайте також: Велика Америка: чи дійсно Трамп планує змінити карту світу та приєднати до США Гренландію, Канаду, Мексику та Панаму. Пояснюємо
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про амбіції зробити Америку більшою. Зокрема, він пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі.
- У відповідь на зазіхання Трампа, президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що "Панамський канал є і залишатиметься панамським".
- Також Панама надіслала генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу лист із застереженням щодо висловлювань президента США Дональда Трампа про повернення контролю над Панамським каналом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.7 Купівля 41.7Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.42Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе