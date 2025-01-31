"Питання закрите": президент Панами відкинув можливість обговорити зі США право власності на Панамський канал

Про це пише Politico.

"Це неможливо. Я не можу вести переговори, а тим більше відкривати процес переговорів щодо каналу. Це питання закрите. Канал належить Панамі", - зазначив Муліно.

Він сподівається, що майбутній візит держсекретаря США Марко Рубіо дозволить їм зосередитися на спільних інтересах, зокрема, на міграції та боротьбі з наркоторгівлею.

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