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Президент Панами Муліно відповів на зазіхання Трампа щодо Панамського каналу

Ксенія Золотова
20 січня, 2025 понедiлок
23:32
Світ

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що "Панамський канал є і залишатиметься панамським" у відповідь на зазіхання новообраного президента США Дональда Трампа

Зміст

Про це він написав у Х.

"Від імені Республіки Панама та її народу я повинен повністю відкинути слова президента Дональда Трампа щодо Панами та її каналу в його інавгураційній промові. Я повторюю те, що я висловив у своєму зверненні до нації 22 грудня: канал є і залишатиметься панамським, а його адміністрація й надалі перебуватиме під панамським контролем щодо її постійного нейтралітету. У світі немає жодної нації, яка б заважала нашому управлінню", - наголосив Муліно.

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Він підкреслив, що канал не був нічиєю концесією. За словами очільника Панами, це був результат боротьби поколінь, яка досягла кульмінації в 1999 році в результаті договору Торріхос-Картер: "І з того часу до цього часу, протягом 25 років, безперервно, ми відповідально керували та розширювали його, щоб служити світу та його торгівлі, в тому числі США".

"Ми будемо використовувати право, яке захищає нас, правову основу Договору, гідність, яка вирізняє нас, і силу, яку надає нам міжнародне право, як ідеальний спосіб регулювати відносини між країнами і, перш за все, між союзними та дружніми країнами, як підтверджено історією та нашими діями щодо Сполучених Штатів. Діалог — це завжди спосіб прояснити згадані питання, не підриваючи наше право, повний суверенітет і право власності на наш канал", - резюмував Муліно.

  • Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про амбіції зробити Америку більшою. Зокрема, він пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі.
Теги:
Новини
Економіка
політика
Дональд Трамп
США
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