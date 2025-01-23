Панама звернулася до ООН через заяви Трампа щодо Панамського каналу
Панама надіслала генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу лист із застереженням щодо висловлювань президента США Дональда Трампа про повернення контролю над Панамським каналом
Про це інформує Reuters, посилаючись на лист, адресований генсеку ООН Антоніу Гутеррішу та розповсюджений серед 15 членів Ради Безпеки.
Посол Панами в ООН Елой Альфаро де Альба наголосив у листі, що відповідно до Статуту ООН, країни повинні "утримуватися у своїх міжнародних відносинах від погроз силою або її застосування як проти територіальної цілісності, так і проти політичної незалежності будь-якої держави".
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Він також підтримав слова президента Панами, який наголошував на необхідності діалогу, який допоможе прояснити усі моменти "не підриваючи наше право, повний суверенітет і право власності на наш канал".
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