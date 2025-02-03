Трамп скасував статус тимчасового захисту для понад 300 тис. венесуельців у США

Про це інформує The New York Times.

Згідно з повідомленням рішення про скасування TPS для венесуельців є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа, спрямованої на посилення імміграційного контролю, що включає зупинення програм, що дозволяють легальний в'їзд мігрантів до США, а також заморожування системи надання допомоги біженцям.

За новими правилами, венесуельці, які отримали статус тимчасового захисту у 2023 році, втратять його через 60 днів після офіційного оголошення про скасування програми.

Активісти з правозахисних організацій висловили обурення щодо цього рішення, назвавши його незаконним. Відповідно до законодавства скасування TPS можливе лише після завершення його терміну дії.

"Спроба адміністрації Трампа скасувати продовження TPS, запровадженої адміністрацією Байдена, є абсолютно незаконною", - заявив Ахілан Аруланантам, який очолює Центр імміграційного права та політики на юридичному факультеті Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі.

Це рішення може призвести до збільшення кількості людей без офіційного імміграційного статусу в США.