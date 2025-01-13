"З бразильськими військами": Мадуро пригрозив "звільнити" Пуерто-Ріко, що перебуває під юрисдикцією США

Про це він сказав під час виступу на Міжнародному антифашистському всесвітньому фестивалі 13 січня.

Мадуро заявив, що на противагу "півночі", маючи на увазі США, у країн Південної Америки начебто є свій "порядок денний визволення".

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"Як на півночі є план колонізації, так і у нас є план визволення. І цей план нам написав Сімон Болівар. Свобода Пуерто-Ріко на черзі, і ми досягнемо її. З військами Бразилії та Абреу де Ліма на чолі. Батальйон Абреу звільнить Пуерто-Ріко", - сказав Мадуро.