"З бразильськими військами": Мадуро пригрозив "звільнити" Пуерто-Ріко, що перебуває під юрисдикцією США
Самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про плани "звільнити" територію США Пуерто-Ріко за допомогою бразильських військ
Про це він сказав під час виступу на Міжнародному антифашистському всесвітньому фестивалі 13 січня.
Мадуро заявив, що на противагу "півночі", маючи на увазі США, у країн Південної Америки начебто є свій "порядок денний визволення".
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"Як на півночі є план колонізації, так і у нас є план визволення. І цей план нам написав Сімон Болівар. Свобода Пуерто-Ріко на черзі, і ми досягнемо її. З військами Бразилії та Абреу де Ліма на чолі. Батальйон Абреу звільнить Пуерто-Ріко", - сказав Мадуро.
- Нагадаємо, 23 грудня 2024 року новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США. Також Трамп озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом, коментуючи відставку премʼєр-міністра Джастіна Трюдо.
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