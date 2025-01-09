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Це черговий переговорний фінт: експерт-міжнародник Краєв про заяви Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами

Ірена Моляр
9 січня, 2025 четвер
15:52
Світ Дональд Трамп

Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", зазначив, що на заяви Дональда Трампа треба дивитися у ширшому контексті, зокрема щодо Канади – нові торгівельні тарифи, Гренландія – збільшення європейськими країнами видатків на оборону, Панама – питання мігрантів

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо провокаційних, навіть загрозливих заяв Дональда Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами, то тут все дуже просто - давайте дивитися на ширший контекст. Заяви по Канаді з'явилися внаслідок того, що канадці відкинули пропозицію Трампа про нові торговельні тарифи. І повірте, це все закінчиться поверненням до розмови про тарифи", - зауважив експерт-міжнародник.

За його словами, заява щодо Гренландії так само з'явилась, як і в перший президентський термін Трампа, на фоні тез про те, що європейці мають більше витрачати на свою оборону. І за тиждень до того, як він почав говорити про Гренландію, були заяви про 3-5% видатків, які Трамп хоче бачити.

"А щодо Панами, то буквально за два тижні до його великого інтерв'ю та пресконференції, Трамп запропонував, назвемо це так, відправити літаками близько 20 млн мігрантів саме в Панаму, де їх і залишити. Повірте, це черговий переговорний фінт зі сторони Дональда Трампа", - резюмував Олександр Краєв.

Як Трамп хоче "приєднати" до США інші території

Панамський канал 

Трамп 22 грудня заявив, що Панама нібито стягує надмірну плату за користування Панамським каналом.

Він вважає, якщо "принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі, швидко і без питань".

Президент Панами Хосе Рауль Мулін зазначив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належать Панамі".

США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.

У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.

Новообраний президент США Дональд Трамп у різдвяному привітанні вчергове висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

 

Гренландія

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

"Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.

 Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.

6 січня король Данії змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, що було розцінено як докір Дональду Трампу після його претензій на Гренландію.

Теги:
Новини
Канада
Дональд Трамп
США
Гренландія
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