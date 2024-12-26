Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп на Різдво знову заявив про претензії на Канаду, Гренландію та Панамський канал

Трамп на Різдво знову заявив про претензії на Канаду, Гренландію та Панамський канал

Євген Козярін
26 грудня, 2024 четвер
05:59
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп у різдвяному привітанні вчергове висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію

Зміст

Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

"Щасливого Різдва всім, у тому числі прекрасним солдатам Китаю, які з любов’ю, але поза законом керують Панамським каналом, де ми втратили 38 тисяч людей під час його будівництва 110 років тому", - розпочав Трамп.

Майбутній президент вчергове назвав Джастіна Трюдо "губернатором" Канади. За його словами, податки для жителів країни високі, але "якби Канада стала нашим 51-м штатом, їхні податки було б скорочено більш ніж на 60%"

Трамп також звернувся до людей Гренландії, "яка потрібна США для цілей національної безпеки".

"Народ, який хоче, щоб США були там - і ми будемо!", - вважає новообраний президент США.

Як Трамп хоче "приєднати" до США інші території

Панамський канал 

Трамп 22 грудня заявив, що Панама нібито стягує надмірну плату за користування Панамським каналом.

Він вважає, якщо "принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі, швидко і без питань".

Президент Панами Хосе Рауль Мулін зазначив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належать Панамі".

США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.

У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.

Гренландія

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

"Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.

 Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.

Канада

29 листопада обраний президент США Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна.

Теги:
Канада
Дональд Трамп
США
Гренландія
Читайте також:
винищувач Mirage 2000
Автор Світлана Кравченко
25 грудня, 2024 середа
Українські пілоти завершили підготовку на винищувачах Mirage 2000-5F
польща україна , біженці
Автор Марина Клюєва
24 грудня, 2024 вiвторок
Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені, щоб українці залишалися, - президент асоціації компаній з працевлаштування
Автор Юлія Лаврук
24 грудня, 2024 вiвторок
Бійці ССО оприлюднили нотатки одного з вбитих солдатів КНДР на Курщині
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.28
  • EUR
    Купівля 43.53
    Продаж 44.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
26 грудня
07:03
Оновлено
Бєлгород
РФ заявила про атаку БПЛА: у Волгоградській області уламки нібито впали на підприємство, частина Білгородщини залишилися без світла
06:52
Japan Airlines
Авіакомпанія Japan Airlines зазнала кібератаки - це може вплинути на польоти по всій Японії
06:27
Оновлено
корабель рф
У Чорному морі - один носій "калібрів"
06:26
Мінагрополітики
Програму єОселя планують розширити для аграріїв
05:30
світло
На Балканах через снігопади є проблеми з електропостачанням
01:23
Джо Байден
Байден доручив Пентагону продовжити нарощення допомоги Україні після масованого обстрілу РФ
00:51
трансплантація органів
В Україні провели 467 трансплантацій органів за 2024 рік
00:20
Ілюстративне фото
Вислизнув з рук і вдарився головою об підлогу: у Києві розслідують травмування 2-річного хлопчика у дитсадку
2024, середа
25 грудня
23:38
У ВР зареєстрували законопроєкт, який примусить виробників вказувати ціну за 1 л та кг
22:55
опалення
Атака РФ по Харкову: 300 тис. людей залишаються без опалення
22:13
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 211 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
22:00
Ексклюзив
Енергетика
Україна має асиметрично завдавати ударів по енергоінфраструктурі РФ, - військовий експерт Снєгирьов
22:00
Ексклюзив
День Державного прапора у Львові
Княжицький пояснив, що буде перемогою для України у війні з РФ
21:58
Паулу Фонсека
Тренер "Мілана" Фонсека заговорив українською мовою у різдвяному зверненні до фанатів
21:12
санкції проти Ірану
Після масованого удару "шахедами" Іран привітав Україну з Різдвом
21:10
Володимир Путін
Путін влаштував у Санкт-Петербурзі неформальну зустріч лідерів країн СНД
21:05
Ексклюзив
податки
"Ідея підвищення військового збору економічно необґрунтована", - економіст Длігач про зростання податків
20:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія черговий раз намагається розмивати недоторканість кордонів НАТО. Колонка Сергія Згурця
20:38
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Промоутер Ф'юрі зробив гучну заяву щодо завершення кар'єри британця після поразки від Усика
20:35
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російські командири відмовляються забирати тіла своїх загиблих солдатів після штурмів на Херсонщині, - Атеш
20:02
OPINION
Краса — один із найближчих синонімів буття
19:59
Ексклюзив
Юрій Гудименко
Майже все, що нас тригерить, має відношення до Міноборони, - ветеран війни Гудименко
19:39
Оновлено
У Казахстані розбився пасажирський літак рейсом з Баку до Грозного: У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК
19:34
Володимир Зеленський
Зеленський на Хануку запалив святкові свічки на подарованій президентом Аргентини Мілеєм менорі
19:15
Війна з Росією, ЗСУ
"Атакують безперестанку, ніби таргани": аналітики DeepState розповіли про ситуацію північніше Курахового
19:05
Олексій Макеєв
Зеленський звільнив посла України в Німеччині, - Bild
18:58
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу 24 грудня: кількість постраждалих зросла до 17, один чоловік загинув
18:55
путін
У РФ змушені визнати, що применшували масштаби катастрофи через аварію танкерів у Керченській протоці, - ЦПД
18:27
Кіт Келлог
"США налаштовані на встановлення миру": спецпредставник Трампа відреагував на масований удар РФ по Україні на Різдво
18:18
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
"Що він їсть?": ексчемпіон світу розкритикував Фʼюрі за вагу у бою з Усиком
18:06
На Донеччині рятувальники потрапили під ворожий артобстріл: пошкоджено автомобіль
18:04
VPN-сервіс
На ТОТ України не працюють YouTube і частина сервісів VPN
18:03
OPINION
Допомога Заходу під питанням. Що слід робити?
17:38
світло
Одна та півтори черги: Укренерго оприлюднило графік вимкнень світла на 26 грудня
17:33
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія окупувала Новооленівку та Сторожеве на Донеччині, - DeepState
17:20
Фінляндія
У Фінляндії заявили про несправність підводного електрокабелю з Естонією
17:13
У Києві затримали ексначальника Одеського ТЦК, який після внесення застави планував втекти за кордон
16:59
Ексклюзив
Джо Байден
"Встигають виділити ще 2,8 млрд": Defense Express про допомогу, яку адміністрація Байдена може виділити Україні до приходу Трампа
16:49
Україна Японія
Японія надасть Україні $3 млрд від заморожених активів РФ
16:30
телефон
Шахраї розсилали українцям фейкові повідомлення про "заборгованість" перед "Новою поштою"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV