Трамп знову закликав зробити Канаду 51-м штатом США після заяви Трюдо щодо відставки
Новообраний президент США Дональд Трамп укотре озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом, коментуючи відставку премʼєр-міністра Джастіна Трюдо
Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".
За словами Трампа, "багато людей в Канаді хочуть бути 51-м штатом".
"Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торговельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку", - заявив він.
Трамп наголосив, що у разі входження Канади до складу США "не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю знищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують".
"Яка була б чудова нація разом!!!" – додав він.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у понеділок, 6 січня, заявив про намір піти у відставку після обрання нового лідера Ліберальної партії країни.
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