Трамп знову закликав зробити Канаду 51-м штатом США після заяви Трюдо щодо відставки

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".

За словами Трампа, "багато людей в Канаді хочуть бути 51-м штатом".

"Сполучені Штати більше не можуть терпіти величезні торговельні дефіцити та субсидії, яких потребує Канада, щоб залишатися на плаву. Джастін Трюдо знав це і подав у відставку", - заявив він.

Трамп наголосив, що у разі входження Канади до складу США "не було б жодних тарифів, податки знизилися б, і вони були б повністю знищені від загрози російських і китайських кораблів, які постійно їх оточують".

"Яка була б чудова нація разом!!!" – додав він.