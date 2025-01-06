Прем'єр Канади Трюдо оголосив про намір піти у відставку
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у понеділок, 6 січня, заявив про намір піти у відставку після обрання нового лідера Ліберальної партії країни
Про це повідомляє Reuters.
"Я маю намір піти у відставку з посади лідера партії, з посади прем'єр-міністра після того, як партія обере свого наступного лідера через потужний загальнонаціональний конкурсний процес", - заявив Трюдо.
Прем'єр наголосив, що у неділю, 5 січня, попросив розпочати цей процес: "Країна заслуговує на реальний вибір на наступних виборах, і мені стало ясно, що якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом".
Довідка. Трюдо був другим наймолодшим прем'єр-міністром Канади в історії, коли вступив на посаду у віці 43 років у 2015 році.
Трюдо перебував на посаді майже 10 років, і в останні місяці його популярність знизилася, оскільки багато хто занепокоєний зростанням вартості життя і недоступністю житла.
"Його відхід залишить лібералів без постійного керівника в той час, коли опитування показують, що ліберали значно програють офіційній опозиції консерваторам на виборах, які мають відбутися наприкінці жовтня", - йдеться у дописі.
- Напередодні міністерка фінансів Канади українського походження Христя Фріланд подала у відставку через суперечку з прем’єр-міністром країни Джастіном Трюдо.
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