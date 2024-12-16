"Я більше не маю його довіри": міністерка фінансів Канади українського походження Фріланд звільнилася через розбіжності з Трюдо

Про це вона написала у Х, опублікувавши заяву.

"У п’ятницю ви сказали мені, що більше не хочете, щоб я була вашим міністром фінансів, і запропонували іншу посаду в кабінеті міністрів. Поміркувавши, я дійшла висновку, що єдиний чесний і життєздатний шлях для мене – піти з кабміну. Щоб бути ефективним, міністр повинен говорити від імені прем’єр-міністра та з його повною довірою. Прийнявши своє рішення, ви чітко дали зрозуміти, що я більше не маю цю довіру та повноваження, які з нею пов’язані", - заявила Фріланд.

За її словами, вона та Трюдо протягом останніх кількох тижнів сперечалися щодо найкращого шляху для Канади, адже нова адміністрація Сполучених Штатів проводить політику агресивного економічного націоналізму, зауважила Фріланд, назвавши це викликом для Канади.

"Я завжди буду вдячний за можливість служити в уряді, і я завжди буду пишатися роботою нашого уряду для Канади та канадців", - написала Фріланд, заявивши, що вона залишається депутаткою Ліберальної партії та має намір балотуватися на наступних федеральних виборах.