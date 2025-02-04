Трамп підписав указ про створення Фонду державного добробуту

Відповідний указ з'явися на сайті Білого дому.

"Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб максимально ефективно управляти нашим національним багатством виключно на користь американських громадян. З цією метою в інтересах американського народу федеральний уряд створює суверенний фонд добробуту для сприяння фіскальній стабільності, зменшення податкового тягаря для американських сімей та малого бізнесу, забезпечення економічної безпеки для майбутніх поколінь та сприяння економічному та стратегічному лідерству Сполучених Штатів на міжнародній арені", - йдеться в указі.

Вказано, що план створення Фонду повинні розробити міністр фінансів і міністр торгівлі у координації з помічником президента з питань економічної політики. Вони повинні подати план через 90 днів. Він має містити рекомендації щодо механізмів фінансування, інвестиційних стратегій, структури фонду та моделі управління.