Трамп підписав указ про заборону трансгендерам брати участь у жіночих спортивних змаганнях

Про це повідомив "Голос Америки".

"Адміністрація Трампа захищатиме горді традиції жінок-спортсменок і ми не дозволимо чоловікам бити, травмувати й обманювати наших жінок і наших дівчат. Відтепер жіночий спорт буде тільки жіночим", – сказав Трамп перед підписанням указу у Білому домі 5-го лютого.

Він наголосив, що вважає гендерну політику попередньої адміністрації "войовничою трансгендерною ідеологією". І додав, мовляв, "чоловіки, видаючи себе за дівчат, вкрали понад 3500 перемог" і "вторглися на понад 11 000 змагань, призначених для жінок".

"Але все це закінчується сьогодні, – сказав Трамп, – тому що цим указом війна з жіночим спортом закінчилася".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт напередодні підписання указу зазначила, що він вплине на літні Олімпійські ігри-2028, які мають відбутися в Лос-Анджелесі.

"Президент справді очікує, що Олімпійський комітет і Національна університетська легкоатлетична асоціація (NCAA) більше не дозволятимуть чоловікам брати участь у жіночих видах спорту", – сказала Левітт.

Речниця Білого дому додала, що Трамп планує зустрітися з жінками, "які постраждали від того, що таке рішення не було ухвалене у країні раніше".

Указ є "негайним до виконання" по всій країні. Його невиконання загрожує припиненням федерального фінансування будь-якої школи, яка дозволяє трансгендерним жінкам або дівчатам брати участь у спортивних змаганнях, призначених для жінок.

Як зауважував раніше президент Національної асоціації університетської легкої атлетики, йому відомо про менш ніж 10 трансгендерних спортсменів серед 520 тис. спортсменів, які змагаються у 1100 університетах-членах асоціації, тому цей указ стосуватиметься незначної кількості людей. Проте ця тема є популярною серед виборців Трампа.