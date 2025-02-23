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Велика Британія має намір оголосити "найбільший пакет" санкцій проти РФ 24 лютого, - ЗМІ

Марія Науменко
23 лютого, 2025 неділя
10:03
Світ росія, санкції

У понеділок, 24 лютого, Велика Британія оголосить про запровадження "найбільшого пакету" санкцій проти Росії до третьої річниці російського вторгнення в Україну

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, нові заходи стануть"найбільшим пакетом" проти Росії з перших днів війни.

У виданні зазначили, що західні країни та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Росії, в тому числі проти її нафтової галузі, прагнучи обмежити потік нафтодоларів у казну Кремля, а разом із ним і фінансування війни в Україні.

Водночас нові обмеження, заплановані Великою Британією, контрастують з позицією США, які порушили питання про можливість скасування низки санкцій, спрямованих на Росію. 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив підтримку України під час розмови з Зеленським у суботу, підкресливши, що Київ має бути центральним у процесі мирних переговорів.

Стармер також планує провести важливі дискусії з президентом США Дональдом Трампом під час свого візиту до Вашингтона цього тижня.

  • Країни Європейського Союзу ведуть переговори про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 20 мільярдів євро.
Теги:
Новини
Україна
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
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