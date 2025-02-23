Велика Британія має намір оголосити "найбільший пакет" санкцій проти РФ 24 лютого, - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі, нові заходи стануть"найбільшим пакетом" проти Росії з перших днів війни.

У виданні зазначили, що західні країни та їхні союзники запровадили кілька раундів санкцій проти Росії, в тому числі проти її нафтової галузі, прагнучи обмежити потік нафтодоларів у казну Кремля, а разом із ним і фінансування війни в Україні.

Водночас нові обмеження, заплановані Великою Британією, контрастують з позицією США, які порушили питання про можливість скасування низки санкцій, спрямованих на Росію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив підтримку України під час розмови з Зеленським у суботу, підкресливши, що Київ має бути центральним у процесі мирних переговорів.

Стармер також планує провести важливі дискусії з президентом США Дональдом Трампом під час свого візиту до Вашингтона цього тижня.