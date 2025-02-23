1. Розрив досі не відбувся і допомога США триває.

На цей час не розірвана та не зупинена жодна програма військової допомоги. Нема зупинки роботи Starlink, нема блокування постачань озброєння, ухвалених при Байдені, немає згортання розвідувальної інформації. Тому заздалегідь лякати себе, що США зупинять допомогу, зараз нема ніяких підстав, Україна зберігає значні важелі впливу на ситуацію.

2. Озброєння.

Ми нічим не зможемо замінити багато видів американського озброєння, за обсягами постачання США на першому місці, деякі важливі види озброєння не мають аналогів.

Читайте також: Упоратися з Путіним можна лише єзуїтським проактивним способом Але ключовим фактором боєздатності армії є, у першу чергу, фінансування українського бюджету. Якщо Європа зможе забезпечити фінансування бюджету, ми компенсуємо втрату деяких критичних видів озброєння якісними змінами у галузі БПЛА, РЕБ, РЕР, де постачання з США не є ключовим.

За моїм баченням, якщо наші військові підрозділи БПЛА, РЕБ, РЕР на фронті отримають бюджет хоча б на 5 мільярдів євро на рік, наша армія підвищить бойову ефективність.

3. Наші союзники.

Україна у війні не залишиться одна, ми маємо підтримку союзників у Європі, і вони планують збільшення допомоги навіть у тому разі, якщо Трамп вирішить насправді щось розірвати. Політична підтримка України на фоні погроз Трампа не послаблюється, а посилюється.

Висновок.

Нема підстав говорити, що США обов'язково розірвуть стосунки. Спроба реально розірвати стосунки США та України викличе серйозні зрушення у громадській думці та політиці США. Завдяки подвигам українських воїнів, Україна зберігає авторитет у всьому цивілізованому світі, і тому дискредитувати Україну у світі не зможе ніхто. Тиск на Україну викличе посилення нашої підтримки та тиск на тих, хто буде намагатись створювати Україні проблеми.