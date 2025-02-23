Цей воєнний злочинець вижив у візантійських інтригах і зміг вижити лише завдяки своїй нелінійній неординарності.

Його професійний почерк особливо проявляється в штучних кризах, які він майстер влаштовувати для власного режиму. Саме так, я не обмовився.

Для ефективного управління політичними системами необхідні малі, але правильно організовані резонансні дії, які б перевіряли її актуальну цінність, здатність виживати та зміцнюватись.

Імунітет системи набувається завдяки природним або штучним кризам, випробуванням та викликам. Ефемерна майстерність проявляється в керованості цих подій.

Перфектна задача — провести такі флуктуації системи (випадкові відхилення), які б "перевірили" її життєздатність, дали впевненість у наступних діях з випробування її на міцність.

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