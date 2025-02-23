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OPINION

Упоратися з Путіним можна лише єзуїтським проактивним способом

Олег Постернак
23 лютого, 2025 неділя
10:02
Погляд

Ворог України Путін має чекістську психографіку й певним чином є віртуозом у політичній творчості

Зміст

Цей воєнний злочинець вижив у візантійських інтригах і зміг вижити лише завдяки своїй нелінійній неординарності.   

Його професійний почерк особливо проявляється в штучних кризах, які він майстер влаштовувати для власного режиму. Саме так, я не обмовився.   

Для ефективного управління політичними системами необхідні малі, але правильно організовані резонансні дії, які б перевіряли її актуальну цінність, здатність виживати та зміцнюватись. 

Імунітет системи набувається завдяки природним або штучним кризам, випробуванням та викликам. Ефемерна майстерність проявляється в керованості цих подій. 

Перфектна задача — провести такі флуктуації системи (випадкові відхилення), які б "перевірили" її життєздатність, дали впевненість у наступних діях з випробування її на міцність.

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Подія, яка найбільше його вразила і сформувала політичну патологію, — Революція Гідності в Україні. Вона показала історію успіху повалення клептократії, а згодом увінчалась електоральною революцією 2019-го, адже демократичним чином привела до влади вихідця з неполітичного середовища. І таку подію керовано "відіграти" в російських умовах не є можливим. 

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Війна повинна була знищити прабатьківщину некерованості, підсилену народною творчістю. Знищивши її, він показував всій підвладній російській ойкумені свій дар альфа-володаря, здатного впоратися з викликом. А далі — геноцидний демонтаж української ідентичності, безпековий снобізм, імперіалістична увертюра і євразійська тюрма народів.

Як упоратись із цим Путіним? Макіавеллівським та єзуїтським проактивним способом.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Революція Гідності
Здоров'я
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