Упоратися з Путіним можна лише єзуїтським проактивним способом
Ворог України Путін має чекістську психографіку й певним чином є віртуозом у політичній творчості
Цей воєнний злочинець вижив у візантійських інтригах і зміг вижити лише завдяки своїй нелінійній неординарності.
Його професійний почерк особливо проявляється в штучних кризах, які він майстер влаштовувати для власного режиму. Саме так, я не обмовився.
Для ефективного управління політичними системами необхідні малі, але правильно організовані резонансні дії, які б перевіряли її актуальну цінність, здатність виживати та зміцнюватись.
Імунітет системи набувається завдяки природним або штучним кризам, випробуванням та викликам. Ефемерна майстерність проявляється в керованості цих подій.
Перфектна задача — провести такі флуктуації системи (випадкові відхилення), які б "перевірили" її життєздатність, дали впевненість у наступних діях з випробування її на міцність.
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Подія, яка найбільше його вразила і сформувала політичну патологію, — Революція Гідності в Україні. Вона показала історію успіху повалення клептократії, а згодом увінчалась електоральною революцією 2019-го, адже демократичним чином привела до влади вихідця з неполітичного середовища. І таку подію керовано "відіграти" в російських умовах не є можливим.
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Війна повинна була знищити прабатьківщину некерованості, підсилену народною творчістю. Знищивши її, він показував всій підвладній російській ойкумені свій дар альфа-володаря, здатного впоратися з викликом. А далі — геноцидний демонтаж української ідентичності, безпековий снобізм, імперіалістична увертюра і євразійська тюрма народів.
Як упоратись із цим Путіним? Макіавеллівським та єзуїтським проактивним способом.
Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України
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