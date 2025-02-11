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OPINION

Ніяких конкретних домовленостей між Трампом і Путіним не існує: таємні розмови очільників США та РФ

Віталій Портников
11 лютого, 2025 вiвторок
08:02
Погляд

На борту свого президентського лайнера Дональд Трамп зрештою публічно визнав факт своїх контактів із Володимиром Путіним

Зміст

"Так, у мене це було", - сказав Трамп у відповідь на пряме запитання журналістів і підкреслив, що сподівається на нові контакти з російським очільником, щоб покласти край російсько-українській війні.

Трамп, утім, не повідомив, коли саме були його контакти з Путіним, тому що журналісти запитували, чи відбувалися вони ще до того, як він був обраний президентом Сполучених Штатів, чи отримав повноваження очільника американської держави. Чи вже після того, як відбулася його інавгурація. Однак Трамп визнає конфіденційні контакти з російським президентом, про які нічого не говорить Кремль.

І таким чином підтверджує, що саме ця конфіденційна лінія залишається головною лінією дипломатії між Вашингтоном Трампа та Москвою Путіна. В ситуації, коли навіть найближчі співробітники американського й російського президентів можуть бути не поінформовані про те, про що розмовляють між собою американський і російський президент.

І, звісно, не варто в такій ситуації розраховувати, що у своєму діалозі з Путіним Трамп буде прислухатися до точки зору президента України чи європейських лідерів. До такого, швидше класичного, підходу до дипломатії тяжіють співробітники Трампа, на думку яких він традиційно не звертає велику увагу. Саме вони, як, скажімо, радник президента Сполучених Штатів із питань національної безпеки Майк Волц говорили про те, що співробітники адміністрації Трампа в Європі будуть обговорювати варіанти закінчення російсько-української війни з європейськими лідерами та президентом України. 

Трамп, як бачимо, не очікує результатів таких розмов і навіть власних консультацій з європейськими лідерами. Він упевнений, що зможе розв'язати проблеми шляхом конфіденційних розмов із російським президентом. Тому що його концепція — це коли очільники великих держав домовляються між собою, а всі інші погоджуються хоча б із головними контурами тих рішень, яких досягли такі очільники. 

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Разом із цим ми маємо усвідомлювати, що ніяких конкретних домовленостей між Трампом і Путіним не існує. І ніякого плану закінчення російсько-української війни у Трампа не було, на цей час немає і може не виникнути в якомусь найближчому майбутньому. Якби йому вдалося дійти до якихось конкретних домовленостей із Путіним, які б свідчили про те, що російсько-українську війну можна закінчити без втрати обличчя американського президента, розмови між президентом Сполучених Штатів і президентом Російської Федерації давно вже перейшли б у публічну площину. І більш реальною стала б зустріч між ними, яку також, здається, у конфіденційному порядку продовжують готувати в Білому домі й у Кремлі.

Однак щодо зустрічі, як ми розуміємо, в обох очільників абсолютно різні цілі, і кожний хоче досягти свого ще до того, як зустріч відбудеться. Президенту РФ Путіну не потрібно домовлятися про врегулювання російсько-українського конфлікту, фінал якого він бачить у знищенні державності ворожої йому країни та перетворенні Російської Федерації на нову імперію на кшталт Радянського Союзу.

І Путін щиро сподівається, що нерозуміння цього факту Дональдом Трампом допоможе йому досягти своїх цілей у наступні непрості роки. Але Дональду Трампу абсолютно не потрібна путінська імперія. Він якраз хотів би закінчити російсько-українську війну і постійно нагадує, що Путіну не варто плекати ілюзій, а варто подивитися на стан власної економіки.

Таким чином Трамп хотів би зустрітися з Путіним тільки за умов, якщо російський президент під час їхньої зустрічі зможе конкретно говорити, якщо не про припинення російсько-української війни на якихось стратегічних пунктах, то принаймні про припинення вогню, щоб Дональд Трамп хоча б міг сказати своїй аудиторії, що люди більше не гинуть на російсько-українському фронті.

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Той факт, що президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації спілкуються між собою, але ніяких контурів такої домовленості не проглядається, знову нагадує, що говорити можна, а домовлятися набагато важче, коли в обох очільників абсолютно різний погляд на життя, і вони підтримуються абсолютно різними політичними силами-союзниками у всьому світі.

У той час як Дональд Трамп мріє відірвати Росію від Китаю, що є ще однією небезпечною зовнішньополітичною ілюзією американського президента і його прихильників, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін повідомляє про те, що він прибуде до російської столиці на 9 травня 2025 року. Щоб таким чином ще раз підкреслити стратегічне партнерство Китайської Народної Республіки та Російської Федерації в їхньому протистоянні зі Сполученими Штатами Америки. А далі вже немає значення, Трампа чи не Трампа.

У той час як Трамп хотів би закінчити війну в Європі й перекласти відповідальність на безпеку української держави на своїх європейських союзників, Путін хотів би захопити українську державу й створити серйозні загрози для безпеки самих цих європейських союзників, сподіваючись, що Сполучені Штати Трампа остаточно підуть з європейського континенту і не будуть заважати Росії стати геополітичним гегемоном Європи.

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Ну і тоді виникає питання, про що взагалі розмовляють Трамп і Путін? І, звичайно, було б дуже цікаво дізнатися, хто був реальним ініціатором цієї зустрічі в телефонному режимі. Адже ми з вами прекрасно розуміємо, що з таким уявленням про себе, яке є у Трампа, він навряд чи першим зробив крок назустріч російському президенту. 

А якщо такий крок зробив першим сам Путін, це може свідчити, що економічна ситуація в Росії дійсно залишає бажати кращого. І російський президент дійсно хотів би зробити певний інтервал у російсько-українській війні, щоб накопичити сили для нового вирішального удару по ворожих позиціях. І сподівається, що Трамп допоможе йому в цьому зупиненні. Але це знову-таки тільки наші припущення.

Тому що може бути ситуація, коли й сам Трамп, який, як ми добре пам'ятаємо, під час першого його президентства буквально ніяковів у присутності Путіна, міг зробити такий сигнал першим, сподіваючись, що Путін піде йому назустріч у припиненні воєнних дій. 

І ось це взаємне нерозуміння Трампа й Путіна, як і те, що вони можуть недооцінювати амбіції, потенціал один одного, може бути фундаментом як для порозуміння між двома лідерами, так і для нового серйозного конфлікту між Сполученими Штатами й Російською Федерацією. Який уже охопить не тільки Україну, але й усю Європу, якщо непорозуміння між Москвою і Вашингтоном буде зростати у зв'язку з розчарованістю і Трампа, і Путіна в обопільних контактах. Однак зрозуміти це можна буде тільки з часом. Поки що ми тільки знаємо, що Трамп і Путін спілкуються між собою.

 

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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Віталій Портников
переговори з РФ
Сі Цзиньпін
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