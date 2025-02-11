Житель Київщини шпигував за військовою технікою Сил оборони, залучивши підлітка: правоохоронці затримали підозрюваного

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, росіяни дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, аби в режимі реального часу слідкувати за маршрутами руху та пунктами прибуття українських військ у фронтових районах.

Після вербування молодик прибув на Кіровоградщину, де нібито розпочав збирати дані про місця базування та руху військових колон. До підривної діяльності він також залучив 17-річного мешканця регіону, який не був обізнаний у протиправності своїх дій.

Правоохоронці зазначили, що за вказівкою фігуранта неповнолітній відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ, а дочекавшись сутінків, намагався закріпити на ньому "маячок".

"У цей момент юнак був затриманий співробітниками СБУ. Одночасно українська спецслужба затримала основного агента, який координував злочинні дії неповнолітнього", – йдеться в повідомленні.

При обшуках у затриманих правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами підривної діяльності, а також GPS-трекер, яким вони збирались "обладнати" автомобіль ЗСУ.

Під час розслідування також встановили, що 20-річний підозрюваний додатково фіксував для окупантів локації ТЦК та паркувальні місця службового транспорту українських військ.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці додали, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Неповнолітній фігурант наразі співпрацює зі слідством.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.