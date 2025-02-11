У Миколаєві судитимуть чоловіка за підпал машини військового

Про це повідомила обласна прокуратура.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Херсона за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

"Слідством встановлено, що чоловік у месенджері Telegram погодився на пропозицію замовника за грошову винагороду здійснювати підпали військових автомобілів у Миколаєві. У липні 2024 року він, разом з іншими двома особами, матеріали щодо яких виділені в окремі провадження, використовуючи легкозаймисту суміш, підпалив автомобіль військовослужбовця ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що за клопотанням прокуратури, підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.