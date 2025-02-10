Трьом підозрюваним у теракті біля будівлі ТЦК у Павлограді обрали запобіжні заходи

Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

"За клопотанням прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом громадянам, підозрюваним у вибухах біля адмінбудівлі Павлоградського РТЦК та СП, обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у дописі.

Зазначається, що наразі триває слідство.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.