Трьом підозрюваним у теракті біля будівлі ТЦК у Павлограді обрали запобіжні заходи
Суд обрав запобіжні заходи для трьох підозрюваних у вибуху біля адмінбудівлі Павлоградського РТЦК та СП - тримання під вартою без альтернативи внесення застави
Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
"За клопотанням прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону трьом громадянам, підозрюваним у вибухах біля адмінбудівлі Павлоградського РТЦК та СП, обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави", - йдеться у дописі.
Зазначається, що наразі триває слідство.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Ввечері у неділю, 2 лютого 2025 року, у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунав вибух біля будівлі місцевого ТЦК та СП. Через це постраждав правоохоронець.
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