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На ТОТ Херсонщини росіяни змушують трирічних дітей малювати листівки військовим РФ, – "Жовта стрічка"

Юлія Лаврук
11 лютого, 2025 вiвторок
11:23
Війна з Росією

У тимчасово окупованому Таврійську на Херсонщині росіяни змушують дітей малювати листівки й писати слова підтримки російським військовим

Зміст

Про це повідомив рух "Жовта стрічка".

Так, у дитячих садках Таврійська трирічних дітей змушують малювати листівки зі словами підтримки російським військовим. У РФ це називають "формуванням ідентичності з раннього віку".

Активісти руху розповіли, що для забезпечення виконання таких заходів окупанти прагнуть працевлаштовувати виховательками дружин "бійців СВО".

"Напевно, щоб "у родині все було порівну" – чоловік убиває цивільних людей, жінка виховує нове покоління з промитими мізками. Це ж уже навіть не Гітлер'югенд. Навіть там дітей до 10 років не чіпали", – зазначила активістка з окупованої частини Херсонщини.

  • На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують студентам останніх курсів штрафами за неявку в так звані військкомати.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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