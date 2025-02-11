На ТОТ Херсонщини росіяни змушують трирічних дітей малювати листівки військовим РФ, – "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованому Таврійську на Херсонщині росіяни змушують дітей малювати листівки й писати слова підтримки російським військовим
Про це повідомив рух "Жовта стрічка".
Так, у дитячих садках Таврійська трирічних дітей змушують малювати листівки зі словами підтримки російським військовим. У РФ це називають "формуванням ідентичності з раннього віку".
Активісти руху розповіли, що для забезпечення виконання таких заходів окупанти прагнуть працевлаштовувати виховательками дружин "бійців СВО".
"Напевно, щоб "у родині все було порівну" – чоловік убиває цивільних людей, жінка виховує нове покоління з промитими мізками. Це ж уже навіть не Гітлер'югенд. Навіть там дітей до 10 років не чіпали", – зазначила активістка з окупованої частини Херсонщини.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують студентам останніх курсів штрафами за неявку в так звані військкомати.
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