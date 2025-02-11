Під час обшуків вилучили готівки на понад 33 млн грн: викрили екснардепа та його синів, які вели бізнес на ТОТ

Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронні органи не називають імені депутата, проте журналісти припускають, що ним може бути народний депутат IV скликання (2002-2006), колишній перший заступник голови Луганської облдержадміністрації (1998-2001) Микола Гапочка.

Як пишуть правоохоронці, нардеп і його сини мали підприємства та їх виробничі потужності на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області. Проте після окупації регіону вони, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували товариства за законами РФ та продовжили займатися вирощування та продажем сільгосппродукції.

Правоохоронці встановили, що за 2023-2024 роки товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет РФ, з якого фінансується війна в Україні.

За результатами обшуків було вилучено понад $690 тис., €87 тис. та майже 960 тис. грн, а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, автомобілі тощо.

Слідчі повідомили про підозру сину колишнього обранця за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Санкція статті передбачає покарання - до 5 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

"Продовжуються заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб", - додали в поліції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.