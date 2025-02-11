Під час обшуків вилучили готівки на понад 33 млн грн: викрили екснардепа та його синів, які вели бізнес на ТОТ
Служба безпеки спільно з Національною поліцією викрили колишнього депутата IV скликання та його синів, які продовжили ведення бізнесу на тимчасово окупованій території. Одному з синів оголосили підозру в колабораціонізмі
Про це повідомляє Нацполіція.
Правоохоронні органи не називають імені депутата, проте журналісти припускають, що ним може бути народний депутат IV скликання (2002-2006), колишній перший заступник голови Луганської облдержадміністрації (1998-2001) Микола Гапочка.
Як пишуть правоохоронці, нардеп і його сини мали підприємства та їх виробничі потужності на тимчасово окупованій території Білокуракинського району Луганської області. Проте після окупації регіону вони, маючи зв’язки в окупаційних органах влади та за допомогою підконтрольних осіб, зареєстрували товариства за законами РФ та продовжили займатися вирощування та продажем сільгосппродукції.
Правоохоронці встановили, що за 2023-2024 роки товариства сплатили майже 8 млн рублів податків в бюджет РФ, з якого фінансується війна в Україні.
За результатами обшуків було вилучено понад $690 тис., €87 тис. та майже 960 тис. грн, а також блокноти з чорновими записами, чорнові варіанти довіреностей, автомобілі тощо.
Слідчі повідомили про підозру сину колишнього обранця за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Санкція статті передбачає покарання - до 5 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.
"Продовжуються заходи зі збору доказової бази для притягнення до відповідальності інших причетних осіб", - додали в поліції.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради й засудив його до 15 років тюрми з конфіскацією майна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.41 Купівля 41.41Продаж 41.92
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе