Долучився до окупаційної влади: прокурора із Запорізької області засудили до 15 років із конфіскацією
Суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради й засудив його до 15 років тюрми з конфіскацією майна
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року засуджений перейшов на бік ворога та взяв участь у створенні незаконного окупаційного органу влади. Він почав працювати на посаді керівника так званої «прокуратури м. Камʼянка-Дніпровська», створеної окупаційною адміністрацією РФ.
За публічного обвинувачення прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, у тому числі в правоохоронних та судових органах, та органах місцевого самоврядування, строком на 15 років. Крім того, його позбавлено класного чину.
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