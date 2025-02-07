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Долучився до окупаційної влади: прокурора із Запорізької області засудили до 15 років із конфіскацією

Ксенія Золотова
7 лютого, 2025 п'ятниця
07:18
Війна з Росією

Суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради й засудив його до 15 років тюрми з конфіскацією майна

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що у квітні 2022 року засуджений перейшов на бік ворога та взяв участь у створенні незаконного окупаційного органу влади. Він почав працювати на посаді керівника так званої «прокуратури м. Камʼянка-Дніпровська», створеної окупаційною адміністрацією РФ.

За публічного обвинувачення прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним колишнього прокурора однієї з окружних прокуратур Запорізької області у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засудженого позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави, у тому числі в правоохоронних та судових органах, та органах місцевого самоврядування, строком на 15 років. Крім того, його позбавлено класного чину.

  • Співробітники ДБР затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі у 2014 році.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Росія
окупанти
державна зрада
Запорізька область
Офіс генпрокурора
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