ДБР затримало колишнього українського військового, який добровільно пішов воювати проти України

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення фігурант пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123-ї ОМБ РФ.

Фото: ДБР

Причому батьки фігуранта й досі проживають у Полтавській області, зазначили в ДБР.

У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до Збройних Сил України.

"Колишній військовий підозрюється у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - зазначили в ДБР.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.