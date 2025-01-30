ДБР затримало колишнього українського військового, який добровільно пішов воювати проти України
Співробітники ДБР затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі у 2014 році
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення фігурант пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123-ї ОМБ РФ.
Фото: ДБР
Причому батьки фігуранта й досі проживають у Полтавській області, зазначили в ДБР.
У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до Збройних Сил України.
"Колишній військовий підозрюється у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - зазначили в ДБР.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
- ДБР завершило досудове розслідування стосовно посадовця Чорноморського біосферного заповідника, який співпрацював із російськими окупантами на Херсонщині.
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