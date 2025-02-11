Вважався зниклим безвісти: підтверджено загибель на Донеччині військового, колишнього журналіста Ярослава Шапочки

Про це 10 лютого повідомила режисерка Аліна Хорошилова.

"На жаль, найгірше підтвердилося – Ярослав Шапочка на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою. Усі деталі прощання повідомлю згодом", – написала вона.

У коментарі Інституту масової інформації Хорошилова уточнила, що чоловік загинув 20 чи 21 березня 2023 року в районі Бахмута Донецької області.

Видання "Факти" зазначило, що Ярослав у різні періоди свого життя протягом кількох років працював у них кореспондентом. За їхньою інформацією, з березня 2023 року він вважався зниклим безвісти.

"Щирий та безкомпромісний, він запам'ятався яскравими публікаціями про людей, які творили історію України XXI століття", – йдеться в повідомленні.