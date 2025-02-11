Вважався зниклим безвісти: підтверджено загибель на Донеччині військового, колишнього журналіста Ярослава Шапочки
На війні проти російських окупантів загинув військовий, колишній журналіст Ярослав Шапочка, який вважався зниклим безвісти з березня 2023 року
Про це 10 лютого повідомила режисерка Аліна Хорошилова.
"На жаль, найгірше підтвердилося – Ярослав Шапочка на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою. Усі деталі прощання повідомлю згодом", – написала вона.
У коментарі Інституту масової інформації Хорошилова уточнила, що чоловік загинув 20 чи 21 березня 2023 року в районі Бахмута Донецької області.
Видання "Факти" зазначило, що Ярослав у різні періоди свого життя протягом кількох років працював у них кореспондентом. За їхньою інформацією, з березня 2023 року він вважався зниклим безвісти.
"Щирий та безкомпромісний, він запам'ятався яскравими публікаціями про людей, які творили історію України XXI століття", – йдеться в повідомленні.
- На війні проти російських окупантів загинув 30-річний військовослужбовець і поет Максим Ємець, який долучився до Збройних Сил України у 19 років.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.41 Купівля 41.41Продаж 41.92
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе