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Воював з 19 років: на Покровському напрямку загинув військовий і поет Максим Ємець

Катерина Єсікова
5 лютого, 2025 середа
13:46
Війна з Росією Максим Ємець і Оксана Рубаняк

На війні проти російських окупантів загинув 30-річний військовослужбовець і поет Максим Ємець. Він долучився до Збройних Сил України у 19 років

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Про це повідомила його дівчина та військова Оксана Рубаняк із позивним Ксена.

"Зазвичай ми були на різних напрямках. Крім крайнього. Покровський. Він дав нам можливість частіше бачитись, але він у результаті назавжди забрав тебе", - написала Ксена.

Військовослужбовиця планує видати збірку віршів Максима Ємеця, яка, за її словами, вже на фінальному етапі.

"Ми зустрілись на одному з напрямків на фронті. Все сталося раптово і неочікувано. По нашій історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця. Ти заполонив собою мій простір, додав у життя відчуття безпеки, підтримки, кохання. Ти той, кого я чекала все своє життя", - написала дівчина.

Останній допис на сторінці захисника у Facebook був опублікований 4 лютого. У ньому Максим показав свій новий вірш.

Що відомо про військового

Максим Ємець родом із міста Косів (Івано-Франківська область), пішов на війну в 19 років. Прізвисько Єнот отримав у 2014 році.

Пройшов Іловайськ і Дебальцеве, воював в УНСО, 10-й гірсько-штурмовій, а останні два роки - у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Старший лейтенант, кавалер Ордену "За мужність" III ступеня.

  • На війні проти російських окупантів загинув військовий підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин. Його називають одним з найкращих українських операторів FPV.
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