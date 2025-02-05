Воював з 19 років: на Покровському напрямку загинув військовий і поет Максим Ємець

Про це повідомила його дівчина та військова Оксана Рубаняк із позивним Ксена.

"Зазвичай ми були на різних напрямках. Крім крайнього. Покровський. Він дав нам можливість частіше бачитись, але він у результаті назавжди забрав тебе", - написала Ксена.

Військовослужбовиця планує видати збірку віршів Максима Ємеця, яка, за її словами, вже на фінальному етапі.

"Ми зустрілись на одному з напрямків на фронті. Все сталося раптово і неочікувано. По нашій історії можна знімати фільм, але ми берегли все в таємниці до кінця. Ти заполонив собою мій простір, додав у життя відчуття безпеки, підтримки, кохання. Ти той, кого я чекала все своє життя", - написала дівчина.

Останній допис на сторінці захисника у Facebook був опублікований 4 лютого. У ньому Максим показав свій новий вірш.

Що відомо про військового

Максим Ємець родом із міста Косів (Івано-Франківська область), пішов на війну в 19 років. Прізвисько Єнот отримав у 2014 році.

Пройшов Іловайськ і Дебальцеве, воював в УНСО, 10-й гірсько-штурмовій, а останні два роки - у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила. Старший лейтенант, кавалер Ордену "За мужність" III ступеня.