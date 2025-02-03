"Один з кращих українських операторів FPV": на фронті загинув воїн підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин

Про це повідомили брат загиблого, співзасновник групи спеціального призначення "Гострі картузи" Олександр Спіцин і волонтер Сергій Стерненко.

"Сьогодні для мене найчорніший на найтяжчій день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм..." - написав брат.

За його словами, Антон під час бою отримав поранення, несумісні з життям.

Сергій Стерненко назвав загиблого військового "одним з кращих українських операторів FPV".

"Ми багато допомагали Антону та його підрозділу. Він відправив до пекла, напевно, сотні російських загарбників. Це велика втрата для України", - пригадав волонтер.