"Один з кращих українських операторів FPV": на фронті загинув воїн підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин
На війні проти російських окупантів загинув військовий підрозділу "Гострі Картузи" Антон Спіцин. Його називають одним з кращих українських операторів FPV
Про це повідомили брат загиблого, співзасновник групи спеціального призначення "Гострі картузи" Олександр Спіцин і волонтер Сергій Стерненко.
"Сьогодні для мене найчорніший на найтяжчій день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм..." - написав брат.
За його словами, Антон під час бою отримав поранення, несумісні з життям.
Сергій Стерненко назвав загиблого військового "одним з кращих українських операторів FPV".
"Ми багато допомагали Антону та його підрозділу. Він відправив до пекла, напевно, сотні російських загарбників. Це велика втрата для України", - пригадав волонтер.
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