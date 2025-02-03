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Боронив небо України майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов

Світлана Кравченко
3 лютого, 2025 понедiлок
14:18
Війна з Росією льотчик Іван Болотов

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Іван Болотов, який майже три роки боронив небо України від російського агресора. Йому було всього 24 роки

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Про це повідомили у пресслужбі 831-ї бригади тактичної авіації.

"Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни - льотчик-винищувач Повітряних сил капітан Іван Болотов", - йдеться у повідомленні.

Військові додають, що, попри молодий вік, Іван був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.

"Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою як Герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги", - написали у бригаді.

  • Нещодавно у госпіталі помер депутат Богодухівської районної ради Харківської області від партії "Європейська Солідарність" Василь Сухина, який після повномасштабного вторгнення РФ добровільно вирушив на фронт.
     
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
ЗСУ загиблі
Авіація
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