Боронив небо України майже три роки: у бою загинув льотчик Іван Болотов

Про це повідомили у пресслужбі 831-ї бригади тактичної авіації.

"Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни - льотчик-винищувач Повітряних сил капітан Іван Болотов", - йдеться у повідомленні.

Військові додають, що, попри молодий вік, Іван був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.

"Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі... Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою як Герой. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги", - написали у бригаді.