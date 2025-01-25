У шпиталі помер воїн-доброволець, батько 4-х дітей і депутат райради з Харківщини Василь Сухина

Про це у суботу, 25 січня 2024 року, повідомили райрада Богодухівщини, а також голова "ЄС" Петро Порошенко.

За словами Порошенка, 24 лютого 2022 року о 9 годині Василь уже був у військкоматі. "Вдома залишилися четверо дітей: "Обійняв дружину у дворі, щоб діти не бачили, й подався воювати". Не зупинили його і проблеми зі здоров’ям", - розповів Порошенко.

"Так розпочалася його служба добровольцем у 92 окремій штурмовій бригаді. Бої за Харків, позиції біля мосту в Малинівці, під Чугуєвим. Спочатку був у піхоті, та після операції на коліні Василя на передову не пустили. Перевівся в мобільну групу ППО збивати "шахеди", - зазначив п'ятий президент України.

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При цьому, за словами Порошенка, "на службі дивувалися, що депутат у війську", але Василь Сухина "боровся за своє, за свою землю, за свій дім, вірив у Перемогу, мав великі плани на майбутнє".

У районній раді Богодухівського району Харківської області життя депутата і воїна Василя Сухини назвали "прикладом безмежної відданості своїй країні, чесності та патріотизму".