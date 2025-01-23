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OPINION

Чому не воює еліта? Бо вибрали антиеліту

Тетяна Чорновол
23 січня, 2025 четвер
10:03
Погляд блог Тетяна Чорновол

Нічого мене так не дратує, як заявочки: "а чого діти депутатів не воюють". Бо це маячня. Міністри, депутати, чиновники та їхні чоловіки та діти не будуть воювати, бо народ вибрав у владу не еліту, шляхту, аристократію, а антиеліту

Зміст

Антиеліта не піде добровільно на фронт, це не їх природа... І ви,  народ, свідомо таких обрали... Так чого тепер волати, як дурники, чого вони не воюють. Бо ви таких обрали.

Серед мільйонів українців ви обрали бидло. 

Бо ви обирали "слуг", ви обирали "нові обличчя", головний критерій добору у владу на минулих виборах був, щоб особа ніколи раніше не була помічена в роботі на державу, не була у владі, на Майданах,  не брала на себе відповідальність за жодні процеси у країні... 

Це могли бути хороші, красиві, позитивні самки та самці людського роду, яких ви вибрали у 2019 році, але вони, всі, як на підбір, були   антиелітою. Отож не репетуйте, чого вони не воюють? Бо антиеліта не воює, вона плоть від плоті, кров від крові така ж, як ті ухилянти, що тікають через Тису.

До речі, ви знаєте міністрів, які прийшли у владу з Майдану, які воювали та воюють? Я знаю багато.  Не пишу прізвища, бо хочу, щоб ви накидали в коментарях. А ви знаєте, хоч одного експосадовець команди ЗЕ, який воює? Де Гончарук, де Данилюк, де Рябошапка? Інших не згадую, бо їх прізвищ не знала і не  запам'ятала...Але де на фронті хоч хтось, хто був міністром в уряді ЗЕ? Хоч єдиний хтось?  

Вибрали суцільну антиеліту.  Країною править бидло...Яке не має воювати. Бо його хоч на "нуль" вивези — здасться без бою.

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Шляхта та аристократія давно на війні. Тому що шляхта,  аристократія,  еліта нації — це не про посади. Це про шлях життя... Шлях твого  роду. "Життя прожить — не поле перейти..." "Ми просто йшли, у нас не має зерна неправди за собою..." 

Головне на цьому шляху ти повинен віддавати більше державі, соціуму, ніж брати... 

Якщо ти віддаєш, твій шлях стає видимим для загалу. І все просто —  ти еліта. Це не залежить від статків. Просто віддавати ти маєш більше, ніж брати. 

  • Коли ми виходили на Майдани, були готові віддати життя, щоб змінити на краще країну. Тоді ми ставали елітою.
  • Коли добровільно йшли на фронт або підтримували в цьому своїх близьких, тоді ми ставали елітою.
  • Коли могли підтримати непопулярні в натовпі речі, які потрібні були для країни, коли йшли на посади, на яких нас публічно розривали, не зважаючи на результат, тоді ми ставали елітою, бо жертвували своїм ім'ям.

Ми могли помилятися, нас могли не зрозуміти й не оцінити, нас могли демонізувати, але ми ставали елітою і далі йшли та не здавалися, або здавалися... і зникали з горизонту.

Так, еліта контроверсійна. Але, попри негативи, завжди можна розгледіти  породу — давати більше, ніж брати. 

Саме тому в країнах сформованих традицій  від еліти вимагається демонструвати ці ознаки. Наприклад, аристократи Великої Британії зобов'язані служити в армії та займатися благодійністю.

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Формування державної  еліти — це довгий шлях. І цей шлях був перекреслений одними демократичними виборами у 2019. Тому еліта знову почала формуватися з нуля. Починайте з себе формувати нову еліту.

Ще раз повторюю: еліта це не про посади, не про статки, а лише про принцип віддавати більше країні, ніж брати. 

Все починається з маленького. Як розрізнити: ти еліта, ти шляхта чи ні?

  • Шляхтич ніколи не буде брати субсидії чи державні допомоги. Навіть якщо беруть всі навколо, і навіть якщо вона не зайва. Можна обійтися, можна мерзнути, важкою і низькооплачуваною працею прожити, бо "допомога", "субсидія" - це  для "нужденних", "хворих". Можна піти на фронт і "бойових" вистачить, щоб сім'я не брала субсидій.
  • Шляхтич не буде ганятися за безплатною освітою і медициною. Він знає, що хороша робота повинна оплачуватися і заплатить. Є справді ті, яким це потрібніше, які не можуть заплатити.
  • Шляхтич займається благодійністю навіть, коли не має коштів. Він може це зробити своїми трудовими ресурсами. Полагодити старій одинокій бабусі паркан, чи оплатити їй ліки в аптеці.

Він просто це робить...

Шляхтич піде на фронт захищати країну або в іншій діяльності буде працювати на фронт.

Це шлях в еліту  на мінімалці... Підіймаєшся ти, об'єм того, що віддаєш і не береш виростає в прогресії.

І не думай, що тебе будуть вважати святим, тебе будуть вважати чортом. Лише ти сам будеш знати, що ти шляхта і брати на себе відповідальність...

Джерело

Про авторку. Тетяна Чорновол, журналістка, народна депутатка України VIII скликання, воїн ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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