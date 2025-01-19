Микола Княжицький

Я погоджуюся з Віталієм Портниковим: всі ми маємо стояти плече до плеча
Маємо усвідомити, що ворог не зник, не припинив атак, а наша перемога залежить від нашої чесності, відповідальності і солідарності
Не думав писати цей текст, але промовчати буде помилкою. Тим більше, що мова про ведучих Еспресо, яке я колись засновував.
Віталій Портников. Він видатний публіцист. Віталій має цінності, симпатії й переконання, але не залежить від політиків. Він також сам не політик, не хотів ніколи та не хоче балотуватися в органи влади. Він патріот, все життя обстоював українську культуру і державність.
І от раптом спочатку українські проросійські діячі, згодом росіяни, а тоді особи, які вирішили почати один з політичних проєктів під час війни вирішили почати цькування Віталія. Вони поширюють вирізаний з річної давності розмови фрагмент, додають до нього власні інтерпретації, малюють криваві "карикатури" і поширюють погрози від псевдовійськових.
Лише через те, що Віталій сказав, що як діти депутатів, так і діти селян мають воювати разом, якщо ми хочемо захистити існування нашої країни. І ще він сказав, що у нас усі рівні, немає ніякої аристократії та всі ми маємо стояти плече до плеча.
Я погоджуюся з Віталієм. Мої близькі й друзі на фронті, служать у звичайних бойових бригадах і я знаю їхніх друзів-побратимів з Житомира, Харкова, Волині, Криму навіть.
Знаю теж осіб, які накинулися на Віталія далеко не з першої лінії фронту. Цей шакалячий хор підтримали деякі представники влади. Вони щиро думають про вибори та бояться втратити електорат ухилянтів. Плюс особисто не люблять Віталія, хоча його думки об'єктивно мали б підтримати.
Оскільки на адресу Віталія лунають погрози, канал звернеться з відповідною заявою до СБУ.
І інший приклад. Блискучий військовий аналітик Сергій Згурець з "Дефенс Експрес", авторитетної військової агенції, яка співпрацює з Еспресо оприлюднив матеріали, які свідчать, що Агенція з оборонних закупівель Міністерства оборони підписала контракт про купівлю протитанкових мін часів Другої світової. Міни, на думку аналітиків, неякісні, а коштують, майже як нові попри наявність раніше дешевших майже удвічі пропозицій. Тут же на канал написали представники відомої рекламної агенції з пропозицією зняти цей матеріал за винагороду. Канал відмовився і написав про це.
Але сталося так, що саме зараз відбувається конфлікт між групою громадських діячів, які підтримують директорку агенції й Міністерством оборони. Хоча міністр спростовує цей конфлікт.
І ось уже відомий журналіст, якого нещодавно по свинські теж цькувала влада і який підтримує АОЗ називає роботу свого ж колеги Згурця "болтовнею". Хоча ще пару тижнів тому, коли Згурець вперше написав про вилучення коштів від АОЗ і передачу їх прикордонникам для купівлі мін через польського посередника, сам перепощував цю інформацію. Бо та інформація була вигідна, а ця - ні. Хоча обидві вони правдиві.
Друзі, у нас багато війн за посади із залученням лобістів і активістів. Багато людей покладаються на таланти Трампа, який уже завтра буде президентом. Вони розпочали виборчу кампанію.
Маємо усвідомити, що ворог не зник, не припинив атак, а наша перемога залежить від нашої чесності, відповідальності й солідарності.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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