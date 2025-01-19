Цькування Портникова: Це атакують український спротив як ідею
Російські посіпаки, корисні ідіоти та просто боти, що останнім часом активізувались і нападають на проукраїнськи сили, в тому числі Портникова, форсують одну маніпулятивну ідею*
"Аристократію треба поважати, а ще краще — їй служити і за неї вмирати".
Майже як більшовицька пропаганда в окопах Першої світової, яка тоді була дуже ефективною.
Маніпулюючи тезою, що, мовляв, є якісь аристократи й заради їхніх інтересів йдуть воювати.
Чомусь ототожнюють війну за Україну з війною за українську владу. Це чи не ключовий наратив пропагандистів, які зараз тому і вчепились у цю вирвану з контексту фразу Портникова.
Хоча це якраз не так. Ба більше, так було ще кілька сотень років тому. До виникнення національних держав і демократії.
Власне 500 років тому так і було. Хто там твій аристократ, хто твій феодал, мало впливало на твоє життя. Змінився феодал, нічого не змінилось.
І це найбільша маніпуляція. І найбільше нерозуміння.
У Бучі та Маріуполі, після приходу росіян, гинули не аристократи, а прості українці. У 1933-му від голоду вмирали не аристократи, а прості українці. І вмирали не багаті, які встигали поїхати або домовитись. Вмирали бідні, звичайні українці. А багаті, що зараз, що 100 років тому, завжди знайдуть собі тихе місце на французькій Рів'єрі.
Читайте також: Два ядра російської мережі в Україні
І на виборах владу обирають прості українці серед тих самих простих українців. Бо в нас немає аристократів. На жаль, немає. Навіть еліт немає. У нас немає європейських "old money”. Всі гроші нові.
Відповідальність — це якраз про всіх нас. Простих українців. І зараз саме суспільство в цілому має витримати удар. Бо гроші будуть. Зброя буде. Головне, щоб витримали люди. І немає ніяких дорослих, які можуть прийти і розрулити. Ніяких аристократів. Їх просто не існує.
Як і не існує тисяч дітей депутатів, які б мали воювати, особливо у країні, яка на виборах обрала до парламенту майже дітей, у більшості з яких діти можуть хіба що в солдатиків гратися.
Дорослі — це всі ми. І ми маємо тримати удар. І тримати кукуху. І саме по цій кукусі б'ють росіяни. І посіпаки росіян. Це не Портнікова атакують усілякі чаплиги та гнапи. Це атакують український спротив як ідею.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе