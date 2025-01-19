"Аристократію треба поважати, а ще краще — їй служити і за неї вмирати".

Майже як більшовицька пропаганда в окопах Першої світової, яка тоді була дуже ефективною.

Маніпулюючи тезою, що, мовляв, є якісь аристократи й заради їхніх інтересів йдуть воювати.

Чомусь ототожнюють війну за Україну з війною за українську владу. Це чи не ключовий наратив пропагандистів, які зараз тому і вчепились у цю вирвану з контексту фразу Портникова.

Хоча це якраз не так. Ба більше, так було ще кілька сотень років тому. До виникнення національних держав і демократії.

Власне 500 років тому так і було. Хто там твій аристократ, хто твій феодал, мало впливало на твоє життя. Змінився феодал, нічого не змінилось.

І це найбільша маніпуляція. І найбільше нерозуміння.

У Бучі та Маріуполі, після приходу росіян, гинули не аристократи, а прості українці. У 1933-му від голоду вмирали не аристократи, а прості українці. І вмирали не багаті, які встигали поїхати або домовитись. Вмирали бідні, звичайні українці. А багаті, що зараз, що 100 років тому, завжди знайдуть собі тихе місце на французькій Рів'єрі. Читайте також: Два ядра російської мережі в Україні

І на виборах владу обирають прості українці серед тих самих простих українців. Бо в нас немає аристократів. На жаль, немає. Навіть еліт немає. У нас немає європейських "old money”. Всі гроші нові.

Відповідальність — це якраз про всіх нас. Простих українців. І зараз саме суспільство в цілому має витримати удар. Бо гроші будуть. Зброя буде. Головне, щоб витримали люди. І немає ніяких дорослих, які можуть прийти і розрулити. Ніяких аристократів. Їх просто не існує. Як і не існує тисяч дітей депутатів, які б мали воювати, особливо у країні, яка на виборах обрала до парламенту майже дітей, у більшості з яких діти можуть хіба що в солдатиків гратися.