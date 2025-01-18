Два ядра російської мережі в Україні
Ворог залучає якщо не все, то майже все, що має. Ворожі ресурси не гумові. Росіяни дуже прагнуть дотиснути нас в найближчі місяці, бо бояться своєї неспроможності продовжувати війну
Підривна російська мережа агентів публічного впливу в українському сегменті зараз просуває кілька деструктивних наративів:
- Українська влада нелегітимна.
- Необхідно якнайшвидше проводити вибори.
- Необхідно за будь-що припиняти війну попри поступки, на які нам доведеться йти.
- Руйнування авторитету відомих історичних постатей, на яких тримається сучасна національна ідентичність українців. Зокрема, йдеться про підважування авторитету Степана Бандери.
- Дискредитація відомих публічних експертів та інтелектуалів з жорсткою антиросійською позицією. Наприклад, триває вже не перша хвиля нападу на Віталія Портникова.
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В Україні діють два ядра цієї мережі. Одне явно проросійське, а інше складається з осіб, досі нібито відомих своєю загалом правильною позицією. Однак, хай це не спантеличує. Росіяни вміють грати в таких питаннях в довгу.
Це особлива категорія агентури. Перед тим, як починати діяти за призначенням, необхідно обрости впізнаваністю й авторитетом. На це йдуть роки, а інколи й десятиліття. Когось залучають швидше, когось притримують на пізніше.
Окрім персонажів, які перебувають в Україні, у Відні сформувалося ще одне ядро в еміграції під керівництвом негідника Костя Бондаренка. Читав десь, що ця диверсійна діяльність у Відні ведеться на гроші Новинського. Качають фактично те саме. Вчора помітив, що представники групи Бондаренка з Відня бустять матеріали представників мережі з України.
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Прізвищ не пишу свідомо, щоб не відвертати від головного, що треба знати — це руйнівні наративи та меседжі, які поширює мережа. І байдуже, яке прізвище. Серед них є більш і менш відомі особи, але роблять вони одну чорну справу. Намагаються роззброїти нас і пересварити зсередини.
Тримаймо стрій. Ворог залучає якщо не все, то майже все, що має. Ворожі ресурси не гумові. Росіяни дуже прагнуть дотиснути нас в найближчі місяці, бо бояться своєї неспроможності продовжувати війну.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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