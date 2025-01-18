Підривна російська мережа агентів публічного впливу в українському сегменті зараз просуває кілька деструктивних наративів:

Українська влада нелегітимна. Необхідно якнайшвидше проводити вибори. Необхідно за будь-що припиняти війну попри поступки, на які нам доведеться йти. Руйнування авторитету відомих історичних постатей, на яких тримається сучасна національна ідентичність українців. Зокрема, йдеться про підважування авторитету Степана Бандери. Дискредитація відомих публічних експертів та інтелектуалів з жорсткою антиросійською позицією. Наприклад, триває вже не перша хвиля нападу на Віталія Портникова.

Читайте також: Юзаючи Telegram в Україні, ти сприяєш спецслужбам країни-агресора В Україні діють два ядра цієї мережі. Одне явно проросійське, а інше складається з осіб, досі нібито відомих своєю загалом правильною позицією. Однак, хай це не спантеличує. Росіяни вміють грати в таких питаннях в довгу. Це особлива категорія агентури. Перед тим, як починати діяти за призначенням, необхідно обрости впізнаваністю й авторитетом. На це йдуть роки, а інколи й десятиліття. Когось залучають швидше, когось притримують на пізніше.

Окрім персонажів, які перебувають в Україні, у Відні сформувалося ще одне ядро в еміграції під керівництвом негідника Костя Бондаренка. Читав десь, що ця диверсійна діяльність у Відні ведеться на гроші Новинського. Качають фактично те саме. Вчора помітив, що представники групи Бондаренка з Відня бустять матеріали представників мережі з України. Читайте також: Патрушев смалить глаголом

Прізвищ не пишу свідомо, щоб не відвертати від головного, що треба знати — це руйнівні наративи та меседжі, які поширює мережа. І байдуже, яке прізвище. Серед них є більш і менш відомі особи, але роблять вони одну чорну справу. Намагаються роззброїти нас і пересварити зсередини.