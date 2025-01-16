Історія перша: наприкінці вересня 2024 The Wall Street Journal опублікувало велику статтю під назвою "Telegram став мисливськими угіддями для злочинців та копів". Стаття платна, тому перекажу коротко: у ній ідеться про те, як легко різним федеральним агентам вдається ідентифікувати злочинців, які використовують для комунікацій Telegram. Чомусь багато злочинців вірять, що це безпечний та анонімний месенджер. Але насправді відстежувати злочинців у Telegram набагато простіше, ніж у даркнеті. І тому багато американських слідчих та федеральних агентів вираховують їх просто пачками, полюють за ними легко, швидко та масово, як справді на якомусь сафарі. Сподіваюся, у спійманих завдяки Telegram злочинців буде багато років вільного часу на усвідомлення глибини своєї помилки. А ти й надалі користуйся собі Telegram, ти ж не злочинець, еге ж? Ну, поки лайки та поширення моїх дописів ще не є злочином в Україні. Поки що.

Друга історія не потребуватиме перекладу для більшості українців, оскільки свою монаршу милість до Telegram вкотре публічно озвучило Криваве Ху*ло. Цитата мовою оригіналу: "…і VK, і rutube, і Тєлєграм – всьо развіваєцца…" Сказано було 19 грудня 2024 року на "кривій лінії" у відповідь на питання про чергові кремлівські обмеження щодо роботи Google та Youtube за порєбріком. Читайте також: Чи є Telegram на особистому телефоні Зеленського Попереднього разу, у червні 2021 року цей же воєнний злочинець висловився про Telegram ще відвертіше: "По-моєму, і с Тєлєграм тоже договорілісь, работаєт же всьо" (гуглити "Путін телеграм договорілісь"). Ще раз, мій любий патріотику: особисто ватажок кривавої орди, яка щодня нас убиває, руйнує та захоплює наші землі, публічно проголошує своїм гнилим ротом свою любов до продукту, — який ти, український патріот, сам, добровільно встановив у свій смартфон. І в Кремлі цьому аплодують. Не стоячи, але все одно з зАхватом. Тому що, юзаючи "телегу" в Україні, ти а) допомагаєш Telegram сплачувати податки на ереф та б) сприяєш спецслужбам країни-агресора у їх роботі проти України. Якщо тобі норм жити з усвідомленням цього – ну, я не знаю, а ти точно патріот? Тобто патріот саме України?