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OPINION

Юзаючи Telegram в Україні, ти сприяєш спецслужбам країни-агресора

Костянтин Корсун
16 січня, 2025 четвер
20:00
Погляд

Ще дві історії про Telegram*

Зміст

Історія перша: наприкінці вересня 2024 The Wall Street Journal опублікувало велику статтю під назвою "Telegram став мисливськими угіддями для злочинців та копів".

Стаття платна, тому перекажу коротко: у ній ідеться про те, як легко різним федеральним агентам вдається ідентифікувати злочинців, які використовують для комунікацій Telegram. Чомусь багато злочинців вірять, що це безпечний та анонімний месенджер. Але насправді відстежувати злочинців у Telegram набагато простіше, ніж у даркнеті. І тому багато американських слідчих та федеральних агентів вираховують їх просто пачками, полюють за ними легко, швидко та масово, як справді на якомусь сафарі.

Сподіваюся, у спійманих завдяки Telegram злочинців буде багато років вільного часу на усвідомлення глибини своєї помилки. 

А ти й надалі користуйся собі Telegram, ти ж не злочинець, еге ж? Ну, поки лайки та поширення моїх дописів ще не є злочином в Україні. Поки що. 

Друга історія не потребуватиме перекладу для більшості українців, оскільки свою монаршу милість до Telegram вкотре публічно озвучило Криваве Ху*ло. Цитата мовою оригіналу: "…і VK, і rutube, і Тєлєграм – всьо развіваєцца…"

Сказано було 19 грудня 2024 року на "кривій лінії" у відповідь на питання про чергові кремлівські обмеження щодо роботи Google та Youtube за порєбріком. 

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Попереднього разу, у червні 2021 року цей же воєнний злочинець висловився про Telegram ще відвертіше: "По-моєму, і с Тєлєграм тоже договорілісь, работаєт же всьо" (гуглити "Путін телеграм договорілісь").

Ще раз, мій любий патріотику: особисто ватажок кривавої орди, яка щодня нас убиває, руйнує та захоплює наші землі, публічно проголошує своїм гнилим ротом свою любов до продукту, — який ти, український патріот, сам, добровільно встановив у свій смартфон. І в Кремлі цьому аплодують. Не стоячи, але все одно з зАхватом.

Тому що, юзаючи "телегу" в Україні, ти а) допомагаєш Telegram сплачувати податки на ереф та б) сприяєш спецслужбам країни-агресора у їх роботі проти України.

Якщо тобі норм жити з усвідомленням цього – ну, я не знаю, а ти точно патріот? Тобто патріот саме України?

Товариство, я регулярно пишу та говорю про ризики та небезпеки, які приховує Telegram. Що це повністю росіянський продукт, і що технічно це найменш захищений месенджер серед усіх. Дехто дослухається і зносить, дехто істерично заявляє маячню на кшталт "альтернативи Telegram не існує!!". Насправді альтернатив багато, і я про це також постійно розказую. 

Навіть окремі депутати у Раді усвідомлюють небезпеку масової інфільтрації цього рашн-продукту в смартфони українців.

Але менше з тим – у нас прямо під час російсько-української війни існують "офіційні ТГ-канали" більшості ЦОВВ, і техпідтримка державного застосунка Дія здійснюється – пабам! - також через Telegram. "І также много другой ху*ні за вами замічав я" (Митець).

Я просто не знаю, що має трапитися, щоб хоча б у держсекторі України відмовилися від російської "телеги" — буквально під час війни проти цієї ж Росії.

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Навіть якщо Дуров під відеозапис візьме валізу доларів особисто від директора ФСБ – все одно у нас знайдуться персонажі, які волатимуть "Нє трожь! Телеграм стоїть на сторожі свободи слова! Він зручний!

Тому (втомлено) прошу ще раз: люди, хто мене почув і хто зрозумів: видаліть, будь ласка, у себе Telegram. Почистьте свою карму.

Світ великий та різнобарвний, повноцінне життя у ньому вирує і без цього виробу русского міра.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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