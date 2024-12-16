Але у його власному смартфоні немає Telegram? Як так? А як же "Ми усі президенти"?

Дивно, чому б це? Адже у нього особистий Telegram-канал, через який до 700 тисяч підписників доводиться найвеличніша мудрість Лідера вільного Світу.

New York Times каже, що "перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році розвідка попередила Зеленського про ризик російського впливу на Telegram".

І відтоді на його смартфоні немає цього російського продукту.

Тобто особисто для себе проблему локалізації загрози він вирішив, видаливши Telegram з особистого смартфону. Але навіть не збирався вирішувати її для громадян, які довірили йому найвищу владу у країні. Від імені яких він цю владу юзає, і для захисту інтересів яких ця влада йому надана.

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Щобільше: видаливши з особистого смартфону Telegram, він продовжив розвивати свій ТГ-канал, заохочуючи таким чином все більше громадян України встановити собі цей повністю росіянський додаток.

І усі держструктури примусив завести собі "офіційні ТГ-канали". А сам не користується, нагадаю.

"Сам я не палю – бо це шкідливо – але усіх запрошую до мого магазину цигарок", - так же виходить?

Про небезпеки російського Телеграму я говорю вже років шість-сім. Як і ще кілька фахівців. І в ГУР МО також є притомні експерти, які на пальцях все пояснили Верховному. На третьому році повномасштабної війни навіть придворна РНБО обережно рекомендувала "обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури".

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А тим часом, Телега встановлена у приблизно 73% українців. Офіційні ТГ-канали є у більшості вищих органів влади України.

У квітні 2024 Дуров показово заблокував десяток з них, продемонструвавши свої можливості впливу на українську владу.

І тому, коли в країні почнеться підготовка для виборів, цей росіянський інструмент обов’язково буде застосований для впливу на вибір українців, до ворожки не ходи. Як це нещодавно було в Румунії з китайським Тік-Током, який активно просував проросійського кандидата.