Чи є Telegram на особистому телефоні Зеленського
На особистому телефоні Зеленського немає Telegram – запевняють журналісти New York Times
Дивно, чому б це? Адже у нього особистий Telegram-канал, через який до 700 тисяч підписників доводиться найвеличніша мудрість Лідера вільного Світу.
Але у його власному смартфоні немає Telegram? Як так? А як же "Ми усі президенти"?
New York Times каже, що "перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році розвідка попередила Зеленського про ризик російського впливу на Telegram".
І відтоді на його смартфоні немає цього російського продукту.
Тобто особисто для себе проблему локалізації загрози він вирішив, видаливши Telegram з особистого смартфону. Але навіть не збирався вирішувати її для громадян, які довірили йому найвищу владу у країні. Від імені яких він цю владу юзає, і для захисту інтересів яких ця влада йому надана.
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Щобільше: видаливши з особистого смартфону Telegram, він продовжив розвивати свій ТГ-канал, заохочуючи таким чином все більше громадян України встановити собі цей повністю росіянський додаток.
І усі держструктури примусив завести собі "офіційні ТГ-канали". А сам не користується, нагадаю.
"Сам я не палю – бо це шкідливо – але усіх запрошую до мого магазину цигарок", - так же виходить?
Про небезпеки російського Телеграму я говорю вже років шість-сім. Як і ще кілька фахівців. І в ГУР МО також є притомні експерти, які на пальцях все пояснили Верховному. На третьому році повномасштабної війни навіть придворна РНБО обережно рекомендувала "обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури".
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А тим часом, Телега встановлена у приблизно 73% українців. Офіційні ТГ-канали є у більшості вищих органів влади України.
У квітні 2024 Дуров показово заблокував десяток з них, продемонструвавши свої можливості впливу на українську владу.
І тому, коли в країні почнеться підготовка для виборів, цей росіянський інструмент обов’язково буде застосований для впливу на вибір українців, до ворожки не ходи. Як це нещодавно було в Румунії з китайським Тік-Током, який активно просував проросійського кандидата.
До речі, а у тебе є Telegram у смартфоні? Якщо так – негайно видаляй.
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І не вір, нібито "нема альтернативи". Наприклад, про тривоги чудово інформує WhatsApp-канал Повітряних сил ЗСУ.
Для безпечного спілкування з колегами, друзями та родичами значно краще підходять шифровані Signal, Threema, Wire, Session. Та навіть Viber на порядок безпечніший за Telegram. До речі, Viber нещодавно заборонили на Росії.
На моєму смартфоні немає і ніколи не було Telegram – і цей факт аж ніяк не обмежує мою інформованість. Як немає у мене Дії, Резерв+, Tik-Tok, Temu, Aliexpress та інших джерел кіберзагроз.
Не те, щоб я закликав йти моїм шляхом інфосамурая — він непростий, потребує знань, принциповості, наполегливості та сили волі.
Закликаю бодай "бути як Зеленський". Дивно, правда?
Але це стосується лише не-користування Telegram.
P.S. До речі, у колишнього керівника Google Україна – чомусь немає Дії на смартфоні. Цікаво, чому? \
Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки
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