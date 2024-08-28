Питання національної безпеки є ключовим, саме в інтересах національної безпеки відбуваються певні обмеження того, що називається принципом свободи слова, і про це нам говорить Європейська конвенція з прав людини. Що у зв’язку з Telegram є найбільш цікавими моментами? Мені здається, що арешт Павла Дурова і все, що відбувалося після нього, є більш ніж промовисте.

Мені здається, що ця "засвітка" російської пропаганди, яка відбулася після арешту Дурова, де було чітко сказано, що він "начальник связи СВО", нас змушує дуже серйозно розібратися, що це за месенджер, і що він несе українцям. "Начальник связи СВО" не просто так було сказано, далі були розшифровки про те, що більшість наведень російських ракет здійснюється через Telegram.

Найбільшу проблему я бачу, що українські спецслужби замість того, щоб чітко показувати, як використовують російські військові в агресії щодо України Telegram, просто вирішили цей інструмент теж зробити своїм.

І українці, на жаль, можуть побачити, де летить ракета і куди саме завдяки месенджеру Telegram. Це точно оксюморон, так бути не може. Якщо цим інструментом вбивають українців, то його не можна сприймати як ключовий інструмент донесення ключової для виживання інформації.

Тут виникає питання, чому українська влада і спецслужби постворювали все це в російському месенджері, а не створили інші канали донесення цієї інформації? І це дуже серйозне питання, яке треба сьогодні ставити.

Я думаю, що реакція російської пропаганди чітко показала, що він був прямим співробітником ФСБ Росії.

У влади є ілюзія, що вона контролює цей інструмент, бо створили купу Telegram-каналів Банкової, через які можна просто запускати фейк-ньюс на опозицію. Не можна не бачити реальної загрози національній безпеці. Тому зараз ми опинилися на порозі критичної необхідності приймати рішення щодо Telegram.

Як діяти щодо подальшого використання Telegram. Перший варіант – й далі нічого не робити, бо "ми обережно ставимося" і таке інше. Давайте чесно скажемо: цей інструмент за рівнем впливу аналогічний до РПЦ, яка значною мірою була агентурною мережею. Цей інструмент сьогодні не менш потужний і працює в руках ФСБ. Варіанту нічого не робити немає, є варіант або припинити роботу Telegram на території України, або почати регулювати цей месенджер.

Для цього потрібно, щоб Telegram створив представництво в Україні, щоб анонімні Telegram-канали були заборонені, а якщо хтось хоче створити свій Telegram-канал, то треба називати своїм іменем для того, аби месенджер взяв на себе зобов’язання блокувати заборонений контент.

Досить жити на інформаційному смітнику, ми живемо в інформаційному суспільстві. Треба відповідально ставитися, що ми споживаємо сьогодні в Інтернеті, і держава несе за це відповідальність.

Джерело

Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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