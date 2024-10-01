Іншими словами це можна перефразувати так: "Я здам кожного з вас, причому усім, хто попросить". При тому, що Telegram не шифрує більшість повідомлень користувачів та ТГ-канали, у деяких випадках це може призвести до катастрофічних наслідків: арештів, тортур, каліцтва чи навіть смертей окремих ТГ-юзерів, спричинені активним фізичним контактом з тонтон-макутами тоталітарних режимів.

По-хорошому, подібні заяви від власника месенджера мали б означати швидку смерть проєкту як такого. Ніхто з представників нормальних месенджерів ніколи нічого подібного не заявляв – через високі репутаційні ризики та можливий масових відтік "клієнтської бази". Ну, от просто не можна казати своїм користувачам "Ми вас здамо у разі чого".

Але ж користувачі Telegram – це специфічна аудиторія, їх цим не засмутиш: "Так зате ж зручно"; "Я так звик до нього"; "Усі мої знайомі у Telegram"; "Це станеться з кимось, але не зі мною".

До речі, таке поняття як "офіційні Telegram-канали органів влади" існує лише у Туркменістані, Саудівській Аравії, Малайзії, Ірані, Казахстані, Узбекистані, Індії, РФ, Білорусі та в Україні. Чудова компанія, чи не так?

А ще більшість цих країн є країнами автократичного типу правління. До того ж жодна з них не є союзником України. Соупадєнійє?

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Але. У деяких держструктурах України вже потихеньку сходять перші паростки розуміння небезпеки Telegram для українців: 19 вересня 2024 РНБО прийнято рішення "обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури". Хоча чомусь лише "на службових пристроях", яких в держструктурах не більше 2-3%.

Перший млинець – нанівець, як то кажуть.

Але наступне, буквально за пару годин, повідомлення від РНБО нівелювало навіть це кастроване рішення: виявляється, "заборона" має рекомендаційний характер (а що, так можна було?) і то того ж, "заборона" не стосувалася офіційних ТГ-каналів.

Як на мене, таке миттєве перевзування РНБО пояснюється досить просто: прилетів "палкий привіт" з Офісу. Тому що заборона Telegram в держструктурах різко знизить популярність цієї нецензурованої соцмережі серед українців. Відповідно, різні провладні ТГ-помийки вже менш ефективно зможуть займатися "чорнухою" проти політичних конкурентів.

А Офіс вже почав негласну підготовку до виборів, якщо хто не в курсі. І Telegram мусить зіграти надважливу роль у гуртуванні жалюгідних залишків зеленого електорату.

Нагадаю, що саме завдяки Telegram та ТГ-каналам правляча нині партія прийшла до влади у 2019. І потім привела ТГ-канали на офіційні ресурси більшості держструктур.

Отже, мій прогноз щодо Telegram такий.

За поточної влади – Telegram в Україні буде вмирати повільно. Переважно завдяки ентузіастам кібербезпеки та популяризації принципів персонального кіберзахисту.

Коли зміняться політичні еліти – Telegram в Україні помре швидко, а рівень його інфільтрації в українське суспільство знизиться до рівня "одкоглазників" протягом кількох місяців.

Коли та як відбудеться зміна еліт та передача влади – хтозна.

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Тому радив би поки розробити собі "план Б" на випадок раптової та такої сумної смерті Telegram на ваших девайсах. Як це відбудеться — вже було продемонстровано, причому недавно.

Тому звикайте до думки, що рано чи пізно від Тєлєженьки доведеться відмовитися. Альтернатив — повно, варто лише ними поцікавитися.

А для чиновників нагадаю ще раз мій простий "план перемоги над Telegram", він складається всього з 2 пунктів.

Перестати подавати поганий приклад і заборонити усі органам державної виконавчої влади використовувати ТГ як офіційний канал комунікацій. Це дуже легко зробити – одним указом — була б "політична воля". Запровадити у країні широку роз’яснювальну компанію про загрози, які несе повністю російський Telegram - із залученням політиків, експертів, попзірка та мовчазного обличчя Кирила Буданова. Ще й кілька грантів на цьому розпиляти.

Начебто просто і навіть вигідно – що чиновникам, що суспільству.

Але ні, наразі Telegram є ключовим елементом утримання влади правлячою елітою. Тому та перша заява РНБО була скоріше випадковістю, помилкою системи, за яку усі причетні отримали люлей. Ніякої справжньої боротьби з Telegram немає і не планується наразі.

Поки що. Але світанок колись таки настане.

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

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