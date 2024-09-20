Новина про це облетіла всі медіа. Не здивуюся, що держслужбовці розмістять її у своїх офіційних телеграм-каналах. Але нюанс в тому, що це лише PR-акція, а не державне реагування.

Ми звикли, що влада багато чого робить заради хайпу. І ситуація з Telegram – ще один яскравий приклад. Адже хто заборонив, що саме заборонено і кому – нічого про це невідомо. Новини є, а якихось рішень про заборону немає.

Вчергове нагадаю, що заборонити будь-що в Україні може або суд, або державний орган. При чому держорган може це зробити лише у випадку, якщо є закон, який надає йому такі повноваження.

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Натомість Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК), на який посилаються медіа у своїх новинах, – це навіть не державний орган. Це просто один з робочих органів РНБО. Повноважень щось забороняти в нього немає – для цього потрібен закон. Закон, якого немає.

Я багато кажу про необхідність ухвалення закону про регулювання платформ типу Telegram. Пів року тому мною зареєстрований проєкт закону, який надавав би відповідні механізми, як це зробити. В тому числі він передбачає підстави, за яких чиновникам (і не тільки їм) може бути заборонено використання того ж Telegram. І сьогоднішня новина ще раз підкреслює, наскільки важливо ухвалити цей закон, і що ми не можемо з цим затягувати.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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