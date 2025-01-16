Найбільш довбанутий з оточення Путіна вчергове смалить глаголом. За словами Патрушева, переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн. Він наголосив, що Москві нема про що розмовляти ні з Великою Британією, ні з Бельгією (до чого тут Бельгія?). " Говорячи про перспективи України, Патрушев не виключив, що у 2025-му вона взагалі припинить існування ". Потім те саме він сказав про Молдову.

Чим більше Україна завдає ударів по російській території, чим глибші економічні проблеми Росії, тим більше він каже про “крах України”. Мабуть, треба, щоб ще більше палало. І буде.

Плюс максимально кумедна спроба вчергове продемонструвати, що існує тільки два субʼєкти глобальної політики — Росія і США , які мають про все домовлятися. А весь інший світ почекає. Наче на дворі 1960-ті, а не 2020-ні. Хоча і тоді все було складніше, коли СРСР був беззаперечним №2.

Доволі дивно, що цього разу забув розповісти, як США хочуть захопити Росію з метою переселитися туди після виверження Єллоустоунської кальдери (він, правда, таке розповідав). Чи щось не навалив про світовий уряд чи англосаксонську змову проти Росії, як він любить.

Так, з одного боку ця війна не сталася б, якби Росію не очолювали довбануті діди. З іншого боку, якби війною опікувалися не довбануті діди, у нас би було набагато більше проблем.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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