На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

Про це повідомляє Уманська міська рада.

"Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій - людина, яка віддала своє життя заради нашої свободи та миру", - йдеться у повідомленні.

У міськраді розповіли, що Цебрій вступив до лав української армії з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Він служив молодшим сержантом у складі 58 окремої мотопіхотної бригади. 7 березня 2024 року Олександра нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Зазначимо, що Олександр Цебрій був міським головою Умані з 2015-го до 2020 року.