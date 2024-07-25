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На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій

Юлія Лаврук
25 липня, 2024 четвер
15:26
Війна з Росією

На російсько-українській війні загинув колишній міський голова Умані Черкаської області Олександр Цебрій

Зміст

Про це повідомляє Уманська міська рада.

"Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій - людина, яка віддала своє життя заради нашої свободи та миру", - йдеться у повідомленні.

У міськраді розповіли, що Цебрій вступив до лав української армії з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Він служив молодшим сержантом у складі 58 окремої мотопіхотної бригади. 7 березня 2024 року Олександра нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Зазначимо, що Олександр Цебрій був міським головою Умані з 2015-го до 2020 року.

  • Під час виконання бойового завдання 5 липня під Торецьком загинув працівник Державного архіву Києва Станіслав Красний. 15 липня йому мало б виповнитись 38 років.

Теги:
Україна
Росія
військові
Черкащина
ЗСУ
Умань
ЗСУ загиблі
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