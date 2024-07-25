На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
На російсько-українській війні загинув колишній міський голова Умані Черкаської області Олександр Цебрій
Про це повідомляє Уманська міська рада.
"Захищаючи Україну, загинув Олександр Цебрій - людина, яка віддала своє життя заради нашої свободи та миру", - йдеться у повідомленні.
У міськраді розповіли, що Цебрій вступив до лав української армії з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Він служив молодшим сержантом у складі 58 окремої мотопіхотної бригади. 7 березня 2024 року Олександра нагородили орденом "За мужність" III ступеня.
Зазначимо, що Олександр Цебрій був міським головою Умані з 2015-го до 2020 року.
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