Не дожив 10 днів до 38-річчя: під Торецьком загинув архівіст з Києва Станіслав Красний

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Державного архіву міста Києва.

Станіслав Красний народився 15 липня 1986 року у Києві. З 2003 по 2008 рік вивчав документознавство у Київському національному університеті культури і мистецтв.

З 2008 року працював у Державному архіві Києва на посаді архівіста відділу зберігання, обліку та довідкового апарату.

Фото: Державний архів м.Києва

На початку жовтня 2023 року був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України.

Фото: Державний архів м.Києва

Взимку 2024 року Станіслав Красний отримав поранення, але після відновлення повернувся до своєї військової частини.

“Станіслав був дбайливою, турботливою, відповідальною людиною, допомагав колегам і людям, доглядав бабусю. Мав добре, щире, любляче серце. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким. Станіслав назавжди залишиться в нашій пам’яті та серцях”, - написали колеги полеглого воїна.

Фото: Державний архів м.Києва