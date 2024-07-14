Не дожив 10 днів до 38-річчя: під Торецьком загинув архівіст з Києва Станіслав Красний
Під час виконання бойового завдання 5 липня під Торецьком загинув працівник Державного архіву Києва Станіслав Красний. 15 липня йому мало б виповнитись 38 років
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Державного архіву міста Києва.
Станіслав Красний народився 15 липня 1986 року у Києві. З 2003 по 2008 рік вивчав документознавство у Київському національному університеті культури і мистецтв.
З 2008 року працював у Державному архіві Києва на посаді архівіста відділу зберігання, обліку та довідкового апарату.
Фото: Державний архів м.Києва
На початку жовтня 2023 року був мобілізований на військову службу до лав Збройних сил України.
Фото: Державний архів м.Києва
Взимку 2024 року Станіслав Красний отримав поранення, але після відновлення повернувся до своєї військової частини.
“Станіслав був дбайливою, турботливою, відповідальною людиною, допомагав колегам і людям, доглядав бабусю. Мав добре, щире, любляче серце. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким. Станіслав назавжди залишиться в нашій пам’яті та серцях”, - написали колеги полеглого воїна.
Фото: Державний архів м.Києва
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