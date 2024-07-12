На фронті загинув військовий Ігор Воронка, у цивільному житті - оперний співак і актор 

Про це повідомила його дружина Марина Раєвська у facebook.

6 липня у бою із російськими загарбниками загинув український військовослужбовець, оперний співак, музикант і актор Ігор Воронка. 3 липня йому виповнилося 49 років.

"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня", - написала Марина Раєвська.

Вона уточнила, що, оскільки територія, на якій загинув її чоловік, захоплена росіянами, наразі немає можливості влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти.

"Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях.

Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час", - додала дружина військовослужбовця.