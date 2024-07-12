На фронті загинув військовий Ігор Воронка, у цивільному житті - оперний співак і актор
На війні загинув оперний співак Ігор Воронка, який з початку повномасштабного вторгнення став на захист України, офіційно воїн значиться як зниклий безвісти
Про це повідомила його дружина Марина Раєвська у facebook.
6 липня у бою із російськими загарбниками загинув український військовослужбовець, оперний співак, музикант і актор Ігор Воронка. 3 липня йому виповнилося 49 років.
"З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня", - написала Марина Раєвська.
Вона уточнила, що, оскільки територія, на якій загинув її чоловік, захоплена росіянами, наразі немає можливості влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти.
"Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях.
Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час", - додала дружина військовослужбовця.
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