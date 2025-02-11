Японія виділила Україні грант на $58 млн: кошти спрямують на відбудову
Україна отримає грант від Японії сумою 8,8 мільярда японських єн або близько 58 мільйонів доларів
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, відповідний проєкт угоди між японським та українським урядами затвердили 11 лютого.
Зазначається, що це будуть кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.
"Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку. Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на відбудову", - додав прем'єр.
- Нещодавно Японія передала Київводоканалу нове обладнання для поліпшення водопостачання, зокрема системи очищення та знезараження.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.41 Купівля 41.41Продаж 41.92
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе