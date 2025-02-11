Японія виділила Україні грант на $58 млн: кошти спрямують на відбудову

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, відповідний проєкт угоди між японським та українським урядами затвердили 11 лютого.

Зазначається, що це будуть кошти Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на фінансування проєктів відбудови.

"Вдячний японським партнерам за послідовну незмінну підтримку. Постійно працюємо з союзниками по всьому світу, аби залучити додаткові ресурси на відбудову", - додав прем'єр.