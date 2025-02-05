Японія передала Києву обладнання для очищення та знезараження води

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

"Ми цінуємо нашу співпрацю з Японією і глибоко вдячні за запуск нового проєкту з JICA – Фази 4 програми екстреного відновлення, яка також включає субпроєкт з покращення водопостачання. Війна спричинила значне навантаження на нашу критично важливу інфраструктуру, включаючи системи водопостачання та водовідведення, тому ця підтримка для нас надзвичайно важлива", - зазначила заступниця міністра Марина Денисюк.

"Обладнання, яке ми приймаємо сьогодні – системи очищення та знезараження води, автоцистерни, системи аерації, генератори для обладнання з очищення води (що також дуже важливо), інші необхідні речі – це більше, ніж просто технології. Вони відображають взаємну підтримку між нашими країнами та підкреслюють активну роль Японії у допомозі Україні для відновлення. Все це – важливий крок на шляху до підвищення надійності наших державних послуг", – додала вона.

За її словами, з моменту запуску спільної програми екстреного відновлення Японія вже зробила внесок у модернізацію засобів гуманітарного розмінування та медичного обладнання, трансформацію транспортних та енергетичних послуг, сприяння управління відходами від руйнувань, покращення освітніх закладів тощо.

З лютого 2024 року Київводоканал почав отримувати обладнання в рамках реалізації субпроєкту екстреного покращення водопостачання, який є частиною Програми екстреного відновлення. А з травня 2024 року Київводоканал також почав отримувати допомогу від Японії в межах субпроєкту каналізування.