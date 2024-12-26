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Головна Економіка Японія передала Україні $1,2 млрд через проєкти Світового банку

Японія передала Україні $1,2 млрд через проєкти Світового банку

Юлія Лаврук
26 грудня, 2024 четвер
14:52
Економіка Україна Японія

Протягом листопада-грудня Україна отримала від Японії близько $1,2 млрд, які спрямували на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, серед коштів, які Україна отримала від Японії:

  • $602 млн надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення;
  • $400 млн за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України;
  • $250 млн за проєктом RISE на розвиток приватного сектору;
  • $220 млн у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я;
  • $200 млн – проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

Денис Шмигаль висловив вдячність Японії та Світовому банку за постійну залученість у зміцнення й розбудову України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Він повідомив, що Токіо передасть Києву ще $3 млрд від заморожених російських активів.

Теги:
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Світ
Україна
Японія
Денис Шмигаль
допомога Україні
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