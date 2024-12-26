Японія передала Україні $1,2 млрд через проєкти Світового банку

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, серед коштів, які Україна отримала від Японії:

$602 млн надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення;

$400 млн за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України;

$250 млн за проєктом RISE на розвиток приватного сектору;

$220 млн у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я;

$200 млн – проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.

Денис Шмигаль висловив вдячність Японії та Світовому банку за постійну залученість у зміцнення й розбудову України.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Він повідомив, що Токіо передасть Києву ще $3 млрд від заморожених російських активів.