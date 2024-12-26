Японія передала Україні $1,2 млрд через проєкти Світового банку
Протягом листопада-грудня Україна отримала від Японії близько $1,2 млрд, які спрямували на проєкти у соціальній, медичній, освітній сферах, відновлення та підтримку бізнесу
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, серед коштів, які Україна отримала від Японії:
- $602 млн надано в межах проєкту INSPIRE на забезпечення соцзахисту малозабезпечених та вразливих верств населення;
- $400 млн за програмою SURGE на фінансування відновлення та стійкості України;
- $250 млн за проєктом RISE на розвиток приватного сектору;
- $220 млн у межах проєкту THRIVE задля підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я;
- $200 млн – проєкт LEARN для розбудови безпечного й комфортного освітнього середовища.
Денис Шмигаль висловив вдячність Японії та Світовому банку за постійну залученість у зміцнення й розбудову України.
Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Він повідомив, що Токіо передасть Києву ще $3 млрд від заморожених російських активів.
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