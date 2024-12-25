Японія надасть Україні $3 млрд від заморожених активів РФ
Президент Володимир Зеленський 25 грудня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Він повідомив, що Токіо передасть Києву ще $3 млрд від заморожених російських активів
Про це президент повідомив у telegram.
"Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів", - написав він.
Зеленський привітав Шігеру Ішібу з обранням головою японського уряду та подякував за загальну допомогу державі загальною сумою $12 млрд.
"Розповів Прем’єру Ішібі про масований обстріл Росією енергетичної інфраструктури України в різдвяну ніч і подякував за готовність Японії працювати для якнайшвидшого досягнення справедливого й тривалого миру", - розповів президент.
Водночас Зеленський та Ішіба домовилися зустрітися для продовження діалогу.
- 17 липня у Японії досягнули остаточного узгодження щодо передачі Україні 3,3 мільярда доларів за рахунок заморожених російських активів.
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