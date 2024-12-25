Японія надасть Україні $3 млрд від заморожених активів РФ

Про це президент повідомив у telegram.

"Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів", - написав він.

Зеленський привітав Шігеру Ішібу з обранням головою японського уряду та подякував за загальну допомогу державі загальною сумою $12 млрд.

"Розповів Прем’єру Ішібі про масований обстріл Росією енергетичної інфраструктури України в різдвяну ніч і подякував за готовність Японії працювати для якнайшвидшого досягнення справедливого й тривалого миру", - розповів президент.

Водночас Зеленський та Ішіба домовилися зустрітися для продовження діалогу.