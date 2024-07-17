Японія передасть Україні $3,3 млрд від заморожених російських активів

Про це інформують японські ЗМІ.

Зазначається, що ця сума становить понад 6% від загальної суми підтримки в 50 млрд доларів. Японія поспішає завершити розробку системи реалізації допомоги до кінця року.

Очікується, що G7 обговорить і досягне спільної угоди в рамках зустрічі міністрів фінансів і голів центральних банків G20, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, наприкінці липня.

Повідомляється, що США і Європейський Союз, які відіграють провідну роль у використанні заморожених активів Росії, внесуть по 20 млрд доларів із 50 млрд доларів. Решту 10 млрд доларів розділять між собою Японія, Велика Британія і Канада.

G7 вирішила, що допомога Україні, яка зазнає російської агресії, надаватиметься у вигляді кредиту, а інвестиційні доходи від заморожених російських активів використовуватимуться для погашення кредиту.