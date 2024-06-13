Україна та Японія уклали двостронню безпекову угоду. Що вона передбачає
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда підписали двосторонню угоду, в межах якої Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів
Про це повідомляють на сайті президента України.
У межах угоди Японія цьогоріч надасть Україні 4,5 млрд доларів, і продовжить допомагати у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови протягом усього десятирічного терміну дії угоди.
Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання та подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, у тому числі коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.
Також Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів.
Крім того, японські партнери допомагатимуть з відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.
Ще один блок стосується співпраці в галузі промисловості. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.
- Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Україна отримає додатковий пакет військової допомоги на суму $100 млн, до якого увійдуть артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО.
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