Україна та Японія уклали двостронню безпекову угоду. Що вона передбачає

Про це повідомляють на сайті президента України.

У межах угоди Японія цьогоріч надасть Україні 4,5 млрд доларів, і продовжить допомагати у сфері безпеки та оборони, гуманітарної допомоги, відновлення та відбудови протягом усього десятирічного терміну дії угоди.

Документ передбачає передачу Україні нелетального обладнання та подальший розвиток співпраці в межах коаліцій спроможностей, членом яких є Японія, у тому числі коаліцій з інформаційних технологій та розмінування.

Також Японія забезпечуватиме лікування поранених українських воїнів, співпрацюватиме з Україною в галузях розвідки та захисту секретної інформації, посиленні захисту та відбудові критичної інфраструктури, зміцненні кібер- та інформаційної безпеки, забезпечення вільного судноплавства та безпеки морських шляхів.

Крім того, японські партнери допомагатимуть з відновленням та відбудовою України шляхом залучення до цього приватного сектору та державних установ Японії.

Ще один блок стосується співпраці в галузі промисловості. Країни вивчатимуть можливості для розвитку промислової бази України, зокрема шляхом залучення приватного сектору, створення спільних підприємств та проведення досліджень.