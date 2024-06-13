Україна отримає черговий військовий пакет допомоги на понад $100 млн, - Остін

Про це він розповів на брифінгу за результатами засідання контактної групи з питань оборони України

"Сьогодні я як ніколи вражений результатами засідання контактної групи з питань оборони України. Оскільки вже понад 50 країн допомагають Україні боротись проти Росії. На засіданні ми обговорили ситуацію на полі бою й дізнались про поточний стан справ, завдяки міністру оборони України та української делегації. Росія продовжує тиснути на Харківщині, а Україна стримує окупантів", - розповів Остін

Міністр повідомив, що Україна отримає додатковий пакет військової допомоги на суму $100 млн.

"Після того, як було підписано угоду на $61 млрд, допомога стабільно надходить в Україну. Минулого тижня президент Джо Байден оголосив про новий безпековий пакет на суму понад $100 млн. Також під час цього засідання ми обговорили черговий пакет військової допомоги для України на суму понад $100 млн. Зокрема, у цей пакет увійдуть артилерійські боєприпаси та ракети до систем ППО. Все потрібно для того, щоб Україна і далі мала можливості зупиняти Путіна", - додав він.