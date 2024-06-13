Мобілізація й оснащення бойових бригад: Умєров зустрівся з Остіном під час "Рамштайну"
У рамках 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у четвер, 13 червня, відбулася чергова зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони США Ллойдом Остіном
Фото: Reuters
Про це повідомило Міноборони України.
Під час зустрічі міністри докладно обговорили планування оборонних потреб України. Особливу увагу приділили процесу мобілізації та оснащенню бойових бригад.
Умєров подякував американським партнерам за непохитну підтримку України, нагадавши, що вже цього тижня на саміті G7 Україна та США планують підписати двосторонню безпекову угоду.
"Це значущий крок на шляху до справедливого миру для України", – зазначив Рустем Умєров, додавши, що це сприяє нашій спільній меті – захисту свободи та миру.
- Сьогодні у столиці Бельгії Брюсселі відбувається чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Однією з ключових його тем є посилення української ППО.
- Під час відкриття зустрічі Ллойд Остін повідомив, що Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України.
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