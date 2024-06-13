Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Мобілізація й оснащення бойових бригад: Умєров зустрівся з Остіном під час "Рамштайну"

Мобілізація й оснащення бойових бригад: Умєров зустрівся з Остіном під час "Рамштайну"

13 червня, 2024 четвер
15:32
Війна з Росією

У рамках 23-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у четвер, 13 червня, відбулася чергова зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони США Ллойдом Остіном

Зміст

Умєров з Остіном

Фото: Reuters

 

Про це повідомило Міноборони України.

Під час зустрічі міністри докладно обговорили планування оборонних потреб України. Особливу увагу приділили процесу мобілізації та оснащенню бойових бригад.

Умєров подякував американським партнерам за непохитну підтримку України, нагадавши, що вже цього тижня на саміті G7 Україна та США планують підписати двосторонню безпекову угоду.

"Це значущий крок на шляху до справедливого миру для України", – зазначив Рустем Умєров, додавши, що це сприяє нашій спільній меті – захисту свободи та миру.

  • Сьогодні у столиці Бельгії Брюсселі відбувається чергове засідання  Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Однією з ключових його тем є посилення української ППО.
  • Під час відкриття зустрічі Ллойд Остін повідомив, що Аргентина приєдналася до Контактної групи з питань оборони України.
Теги:
Світ
Україна
Міністерство оборони
США
Ллойд Остін
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
Рустем Умєров
Читайте також:
Часів Яр
12 червня, 2024 середа
РФ, ймовірно, прорвалася до передмістя Часового Яру, - британська розвідка про ситуацію на фронті
путін
12 червня, 2024 середа
"Ми вступаємо в період потенціалу ядерного руйнування, і це не вина Росії": антиукраїнські наративи у західних ЗМІ за 12 червня
Президент України Володимир Зеленський
11 червня, 2024 вiвторок
Участь у Саміті миру скасували 15 країн, які попередньо погодилися приїхати до Швейцарії, - "Радіо Свобода"
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.46
    Купівля 40.46
    Продаж 41.02
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
13 червня
16:21
texty.org.ua
Команда Texty.org.ua заявила про тиск на свободу слова й погрози на свою адресу
16:20
Російський агент, який шпигував за Силами оборони, отримав 15 років в'язниці
16:12
"Україно, вперед": Укрпошта презентувала марку з нагоди виходу нацзбірної з футболу на Євро-2024
16:09
OPINION
Микола Княжицький
Європейський Союз, Польща та Україна в мінливому міжнародному порядку
15:52
Оновлено
У Михайлівському соборі відбулося прощання з військовим фотографом Арсеном Федосенком
15:51
Кевін Джонас з гурту Jonas Brothers повідомив, що в нього діагностували рак
15:39
Китай
Китай лобіює свій "мирний план" перед Самітом миру у Швейцарії, - Reuters
15:13
Оновлено
Cаміт G7, 13 червня 2024 року, Італія
Міністр фінансів Німеччини підтвердив, що G7 домовилися про надання Україні $50 млрд із прибутків від заморожених активів РФ
15:07
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:01
Ексклюзив
окупанти оркі русня
Ворог підтягує резерви: військовослужбовець Тимочко про ситуацію на Харківщині
15:00
Брав участь у захопленні Харківщини на початку вторгнення: російському командувачу повідомили про підозру
14:51
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 41 боєзіткнення. Генштаб назвав 3 найгарячіші напрямки
14:43
The Hardkiss
ЗМІ дізнались про стосунки всередині The Hardkiss на тлі перебування чоловічої частини гурту не в Україні
14:30
Енергоатом
Дефіцит генерації може збільшитися: Енергоатом виведе у ремонт ще один блок АЕС
14:08
ракетний комплекс "Патріот"
Переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним, - очільник Бюро національної безпеки Польщі
14:06
OPINION
Василь Зима
Запідозрений НАБУ Голик втік за кордон, навіть не скупавшись у Тисі
13:58
Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із військовослужбовицею Шурою Рязанцевою
13:48
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Військові РФ відкрили вогонь по мирних жителях, які не зупинилися на КПП у прикордонному селі з Україною, - росЗМІ
13:46
Джамала
Окупанти "націоналізували" майно Джамали та Яценюка в Криму, гроші підуть на війну в Україні
13:39
енергосистема
Уряд виділив 2,5 млрд грн для відновлення енергосистеми Харківщини
13:34
спорт, Формула 1, світ, Велика Британія
Українець Олександр Бондарев дебютує у Формулі-4 цього року
13:30
Чорне море
Сили оборони знищили 5 ворожих човнів на півдні України
13:17
Massive Attack
Massive Attack скасували концерт у Грузії на знак протесту проти "нападу грузинського уряду на права людини"
13:17
Школа
Працювала на РФ у Куп'янську, а потім влаштувалася вчителькою у Києві: СБУ затримала підозрювану
13:07
Ллойд Остін
Аргентина приєдналася до "Рамштайну"
12:58
Єнс Столтенберг
НАТО посилить боротьбу з російськими шпигунами у відповідь на диверсії та кібератаки, - Столтенберг
12:57
Український мирний саміт
Швейцарія змінила проєкт рішення Саміту миру на користь України. Після цього кількість країн-учасниць знизилась, - ЄвроПравда
12:49
Оновлено
Нікол Пашинян
"Бажав перемоги Азербайджану": Пашинян заявив, що не їздитиме до Білорусі, поки при владі Лукашенко
12:47
Ексклюзив
Україна - США, конгрес
Дипломат Левченко пояснив, що може бути з безпековою угодою між США та Україною, якщо Трамп стане президентом
12:47
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати спекотну погоду
12:40
Співак Володимир Дантес відповів, чи має бронювання від мобілізації
12:34
Дональд Трамп
Трамп може вийти з безпекової угоди з Україною у разі перемоги на виборах у США, - WP
12:33
Єнс Столтенберг
"Україна має право бити по військових об’єктах на території РФ", - Столтенберг
12:05
Саміт G7 в Італії
В Італії стартує саміт G7: Зеленський розповів про головні теми для України
12:00
OPINION
Олег Манчура
Вибори до Європарламенту. Недавно ми переймалися виборами до Держдуми РФ...
11:49
Ексклюзив
військовий корабель РФ в порту Гавани
Рекламна ціль: капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко пояснив, про що свідчить візит російських військових кораблів у порт Гавани
11:32
Прапор Таргарієнів на замку Чапультепек у Мехіко
Мексиканські чиновники обурились промороликом серіалу "Дім дракона" і погрожують судом
11:32
Норвегія
Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на понад $45 млн
11:25
Мелітополь
За ігнорування "дня Росії" окупанти репресують жителів Генічеська, Скадовська та Мелітополя
11:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Пошук "креативних рішень", щоб зберегти фінансування в Україну та як українці використовують бойові машини США на полі бою. Акценти світових ЗМІ 13 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV