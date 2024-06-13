Мобілізація й оснащення бойових бригад: Умєров зустрівся з Остіном під час "Рамштайну"

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Про це повідомило Міноборони України.

Під час зустрічі міністри докладно обговорили планування оборонних потреб України. Особливу увагу приділили процесу мобілізації та оснащенню бойових бригад.

Умєров подякував американським партнерам за непохитну підтримку України, нагадавши, що вже цього тижня на саміті G7 Україна та США планують підписати двосторонню безпекову угоду.

"Це значущий крок на шляху до справедливого миру для України", – зазначив Рустем Умєров, додавши, що це сприяє нашій спільній меті – захисту свободи та миру.