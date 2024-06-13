Аргентина приєдналася до "Рамштайну"

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України, передають "Укрінформ" та "РБК-Україна".

"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", - заявив Остін.

Що відомо про 23 засідання "Рамштайну"

11 червня у НАТО повідомили, що засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у четвер, 13 червня.

Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що однією з ключових тем на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде посилення української ППО.