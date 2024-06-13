Аргентина приєдналася до "Рамштайну"
Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн"
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України, передають "Укрінформ" та "РБК-Україна".
"Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами", - заявив Остін.
Що відомо про 23 засідання "Рамштайну"
11 червня у НАТО повідомили, що засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у четвер, 13 червня.
Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що однією з ключових тем на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде посилення української ППО.
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